Šiaurinėje Peru dalyje esančio to paties pavadinimo regiono sostinėje Pjūroje, po ketvirtadienį prasidėjusių 12 valandų trukusių liūčių, vanduo gatvėse siekė juosmenį.
Nacionalinio civilinės gynybos instituto vadovas Luisas Vasquezas radijo stočiai RPP sakė, kad Pjūroje liūtys, preliminariais duomenimis, paveikė apie 2 tūkst. šeimų.
Pjūros Santa Margaritos rajone gyvenančio Pierre'o Garavito namuose vandenyje plūduriavo šaldytuvas.
„Tai tik pirmoji stipri „El Nino“ reiškinio liūtis, ir pažiūrėkite, ką ji mums padarė. Viską, aš praradau viską (...) Taip yra visiems šio rajono gyventojams“, – sakė jis.
Peru prezidentė Keiko Fujimori dėl krizės atidėjo kelionę į Kolumbiją ir pareiškė planuojanti apsilankyti nuo stichijos nukentėjusiose vietovėse.
Pjūros pensininkas Cesaras Pacherre pasmerkė vietos pareigūnus už tai, kad neparengė plano žalai sumažinti.
„Esame tikrai sunkioje padėtyje. Ne aš vienas – kiekviena iš šių šeimų prarado visus savo daiktus“, – kalbėjo jis.
„Visiems šiems pareigūnams rūpi tik asmeninis patogumas, nes jie visų pirma turėjo užkirsti tam kelią“, – kalbėjo vyras.
„Murkdomės purve“
Regione slaugytoja dirbanti 26-erių Yeran Cespedes Morales teigė nerimaujanti dėl pagyvenusių žmonių ir vaikų.
„Yra žmonių, kurie net negali išeiti iš namų“, – sakė ji, nešdamasi savo daiktus juodame plastikiniame šiukšlių maiše.
Peru ir kaimyninis Ekvadoras yra vienos iš kelių Lotynų Amerikos šalių, dėl „El Nino“ paskelbusių nepaprastąją padėtį.
Vykstant šiam gamtos reiškiniui, Ramiojo vandenyno pusiaujo centrinėje ir rytinėje dalyse pakyla paviršiaus temperatūra, o tai lemia vėjo ir kritulių dėsningumų pokyčius visame pasaulyje.
Prognozuojama, kad šių metų reiškinys bus stipriausias per visą stebėjimų istoriją ir jau dabar yra siejamas su atšiauriais orais visame žemyne.
Ekvadoro nacionalinis rizikos valdymo sekretoriatas penktadienį pranešė, kad dėl su „El Nino“ susijusių smarkių liūčių žuvo 34 žmonės, o nukentėjo 47 tūkstančiai.
Vakariniame Mantos mieste, patvinus dviem upėms, naujienų agentūros AFP žurnalistai matė gyventojus, brendančius per vandenį iki krūtinės ir plaukiančius ant čiužinių.
„Purve murkdomės jau keturias dienas“, – AFP sakė 41-erių Fernanda Navarrete, pridūrusi, kad tokio masto potvynio nematė jau labai seniai.
„Negana to, prasiveržė kanalizacija, tvaikas siaubingas“, – sakė ji ir pridūrė, kad per potvynį neteko baldų, drabužių ir buitinės technikos.
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