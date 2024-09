Moterį jos namuose užpuolė didžiulė gyvatė: pagalbos šaukėsi 2 valandas

Į 64-erių moters namus Pamut Prakano gyvenvietėje pateko didžiulis pitonas. Moteris pasakojo, kad laikrodis tuo metu rodė apie 20:30, ji namie ramiai plovė indus ir staiga pajuto, kad kažkas jai įkando į koją.

„Pažvelgiau į tai, o tai buvo gyvatė“, – sakė ji.

Moteris teigė, kad bandė kovoti su gyvate ir šaukėsi pagalbos, tačiau ji nebuvo išgirsta. Vienu metu ji griebė gyvatei už galvos, tikėdamasi, kad ji ją paleis, „bet ji nepaleido, o toliau dusino“.

Galiausiai jos pagalbos šauksmus išgirdo kaimynė ir 22 val. paskambino pagalbos telefonu. Policijos seržantas majoras Anusorn Wongmali Anusorn pasakoja, kad išgirdęs iš vidaus sklindantį silpną balsą, išlaužė moters namų duris.

„Ji tikriausiai kurį laiką buvo dusinama, nes jos oda buvo išblyškusi“, – sako jis. „Tai buvo pitonas, didelis. Pamačiau įkandimo žymę ant jos kojos, bet (žinojau – red. past), kad gali būti ir kitur“, – pasakoja jis.

A Thai resident fought for almost two hours with a 4-meter python that attacked her while washing dishes, bit her several times and tried to strangle her.



Her neighbor came running to the noise and called rescuers. The woman survived and was not even seriously injured. pic.twitter.com/iAeTKs8UiC