Kalbėdamas apie akimirką, kai suprato, kad kažkas rimtai negerai, Thanatas sakė: „Pajutau, kad kažkas kandžioja mano sėklides. Buvo labai skausminga, todėl įkišau rankas į klozetą, kad pažiūrėčiau, kas atsitiko. Buvau šokiruotas, kad sugriebiau gyvatę. Greitai atsistojau ir ją ištraukiau. Jaučiau skausmą, tikrai stiprų skausmą, visur buvo kraujo, bet mane labiau šokiravo tai, kad tualete radau pitoną“.

Thanatas nedelsdamas griebė tualeto šepetį ir ėmė kuo stipriau daužyti kone 4 metrų ilgio gyvatę.

Gyvatė greitai paleido vyro sėklides, o paskui numirė.

Po šio košmarą sukėlusio incidento Thanatas iš karto buvo skubiai nuvežtas į ligoninę, kur jam buvo suleista vakcina nuo stabligės.

Pamačius nuotraukas iš vonios kambario ir ant grindų bei tualete esantį kraujo kiekį, galima pagalvoti, kad Thanato sužalojimai – gana rimti.

Tačiau sužalojimai nebuvo tokie rimti, kaip iš pradžių baimintasi. Gydytojai galiausiai pasakė, kad žaizdą jam reikės siūti ir ji užgis per kelias savaites.

„Mano sėklidės dabar yra saugios. Man pasisekė, kad tai nebuvo nuodinga gyvatė. Kobra būtų mane nužudžiusi, – pridūrė jis. – Tačiau nuo to laiko daugiau nesinaudojau tuo tualetu. Kiekvieną kartą eidamas patikrinu, kas yra viduje, ir įkišu ten šepetį, kad įsitikinčiau“.

Gyvatė, vadinama tinkliniu pitonu, aptinkama visame Tailande ir Pietryčių Azijoje.

Ši rūšis paprastai gyvena miškuose, pelkėse ir kanaluose, nors jų galima rasti ir dideliuose miestuose. Dėl to jos gali susidurti su plačiąja visuomene, kaip puikiai žino Thanatas.

Keista, bet pitonai, jau kelis kartus yra užpuolę žmones, jiems būnant tualete.

