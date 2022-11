Moldova kviečiasi Rusijos ambasadorių pasiaiškinti

Apie tai N. Popescu pranešė socialiniuose tinkluose.

„Dėl Rusijos išpuolių prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą Moldova vėl liko tamsoje.

Masiniai užtemimai visoje šalyje, įskaitant Kišiniovą ir Moldovos Užsienio reikalų ministerijos pastatą.

Nurodžiau iškviesti Rusijos ambasadorių pasiaiškinti“, – „Twitter“ rašo jis.

Russia’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure have left Moldova in the dark, again.



Massive blackouts across the country, including Chisinau and the @MoldovaMFA building.



I instructed that Russia’s ambassador be summoned for explanations.