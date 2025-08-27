Mokykloje JAV Mineapolio mieste įvyko šaudynės, nukentėjo penki vaikai

Minesotos gubernatorius pranešė, kad pirmąją pamokų savaitę trečiadienį katalikiškoje mokykloje aidėjo šūviai. Gubernatorius Timas Walzas šūvius pavadino „siaubingais“. Sužeisti mažiausiai penki vaikai.
Žiniasklaidos pranešimais, įtariamasis yra negyvas. Mineapolio miesto duomenimis, tiesioginės grėsmės gyventojams nėra.
„FTB greitai reagavo ir yra vietoje“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
„Meldžiuosi dėl mūsų vaikų ir mokytojų, kurių pirmoji savaitė mokykloje buvo aptemdyta šio siaubingo smurto akto“, – rašė T. Walzas tinkle „X“.
