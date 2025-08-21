Mokslininkai perspėja: didėjantis turizmas teršia Antarktidą

Ten, kur Antarktidoje aktyviai veikia žmonės, smulkiųjų dalelių, kuriose yra sunkiųjų metalų, koncentracija yra 10 kartų didesnė nei prieš 40 metų, sakoma naujame tarptautinės tyrėjų komandos paskelbtame tyrime.
Šis pokytis įvyko per pastaruosius du dešimtmečius baltąjį žemyną aplankančių turistų skaičiui išaugus nuo 20 tūkst. iki 120 tūkst. per metus, teigia Tarptautinė Antarktidos kelionių organizatorių asociacija.
„Dėl daugiau Antarktidoje besilankančių žmonių didėja susirūpinimą teršalais, susidarančiais deginant iškastinį kurą, įskaitant teršalus iš laivų, orlaivių, transporto priemonių ir pagalbinės infrastruktūros“, – teigiama žurnale „Nature Sustainability“ paskelbtame tyrime.
Turistus plukdantys laivai varomi nešvariu iškastiniu kuru, jis yra smulkiųjų dalelių, kuriose yra tokių medžiagų kaip nikelis, varis, cinkas ir švinas, šaltinis.
„Antarktidoje sniegas tirpsta greičiau dėl teršiančių dalelių turistų lankomose vietose“, –sakė Raulis Cordero, vienas iš tyrimo autorių. Pasak Nyderlandų Groningeno universiteto mokslininko, vienas turistas gali pagreitinti maždaug 100 tonų sniego tirpimą.
Tyrėjai iš tokių šalių kaip Čilė ir Vokietija per ketverius metus nukeliavo 2 000 kilometrų matuodami užterštumą Antarktidoje.
Sunkiųjų metalų kiekis padidėjo ir dėl mokslinių ekspedicijų. Ilgai vykstantys tyrimų projektai gali turėti iki 10 kartų didesnį poveikį nei vienas turistas, sakė R. Cordero.
Tyrėjai pripažįsta, kad siekiant apsaugoti Antarktidą buvo žengti „reikšmingi žingsniai“, pavyzdžiui, uždraustas itin taršus mazutas, turizmo pramonė pradėjo naudoti elektrinius hibridinius laivus.
„Nepaisant to, mūsų gauti rezultatai rodo, kad reikia dar daug nuveikti, siekiant sumažinti žmonių veiklos naštą Antarktidoje“, paspartinti perėjimą prie atsinaujinančios energijos ir sumažinti iškastinio kuro naudojimą, sakoma tyrime.
Kitame trečiadienį „Nature“ paskelbtame tyrime irgi įspėjama, kad potencialiai negrįžtami klimato kaitos sukelti pokyčiai Antarktidoje gali keliais metrais pakelti vandenynų lygį ir sukelti „katastrofiškus padarinius“, kuriuos jaus daugelis ateities kartų.
