Mokslininkai išaiškino Bermudų trikampio legendas: lėktuvų ir laivų dingimo paslaptis slypi detalėse

Teigiama, kad šiame regione, kuris tęsiasi maždaug nuo Floridos pakrantės iki Bermudų ir Didžiųjų Antilų salų, dingo daugiau kaip 50 laivų ir 20 lėktuvų.

Tai reiškia, kad kasmet šioje zonoje be pėdsakų dingsta vidutiniškai keturi lėktuvai ir 20 laivų, rašoma „The Week“.

Natūralu, kad dėl šių tragiškų ir nepaaiškinamų atvejų priežasčių pasipylė sąmokslo teorijos, o dėl šių reiškinių kaltinami net ateiviai ir Atlantida.

Paslaptis išaiškinta

Vis dėlto ekspertai pateikė patikimesnių hipotezių, pavyzdžiui, 2017 m. australų mokslininkas Karlas Kruszelnickis teigė kartą ir visiems laikams išsiaiškinęs šią paslaptį.

Jis atmetė bet kokias prielaidas, kad čia veikia antgamtiniai reiškiniai, ir vietoj to pirštu parodė į žmogiškąją klaidą – didelį eismo intensyvumą.

Iš tiesų Bermudų trikampis (dar vadinamas „Velnio trikampiu“) yra vienas iš intensyviausių laivybos kelių pasaulyje, kuriuo plaukiantys laivai pasiekia JAV, Europos ir Karibų jūros uostus.

K. Kruszelnickis mano, kad nors ir bet kurio lėktuvo ar laivo dingimas yra tragedija, iš tikrųjų „Bermudų trikampyje dingstančių lėktuvų skaičius yra toks pat, kaip ir bet kur kitur pasaulyje“.

Paprasčiau tariant, keliauti per šią liūdnai pagarsėjusią teritoriją nėra rizikingiau nei per kitas judrias pasaulio vietas.

Nenuspėjamų bangų teorija Bermudų trikampyje

Tačiau skeptikai ir toliau laikosi įdomesnių teorijų, tarp jų ir tos, kad dingimai susiję su nenuspėjamomis bangomis.

„Pietuose ir Šiaurėje yra audros, kurios susijungia, – aiškino Sautamptono universiteto okeanografas Simonas Boksallas. – O jei dar prisideda papildomos [audros] iš Floridos, gali susidaryti potencialiai mirtinai pavojingas nenuspėjamų bangų darinys.“

Tokio tipo klaidžiojančios bangos gali siekti apie 30 metrų aukštį, o tai prilygtų didžiausiai kada nors užfiksuotai bangai – 30 metrų cunamiui, kurį 1958 m. sukėlė žemės drebėjimas ir žemės nuošliauža Aliaskos Lituja įlankoje, rašoma „Huff Post“.

Pranešimai apie nepaaiškinamus įvykius Bermudų trikampyje pasirodė dar XIX a. viduryje, kai aptikti keli visiškai apleisti laivai, be jokios aiškios priežasties, o kiti nesiuntė jokių nelaimės signalų, bet daugiau niekada nebuvo pastebėti ar išgirsti, rašoma „Encyclopedia Britannica“.

Bene garsiausias su šia teritorija susijęs incidentas yra 1945 m. gruodžio mėn. įvykęs 19-ojo reiso lėktuvo dingimas, kai per mokomąją misiją dingo penki JAV karinio jūrų laivyno torpediniai bombonešiai „Avenger“.

Pranešama, kad lėktuvams išskridus iš Fort Loderdeilo (Florida), sutriko kompaso veikimas, jie pradėjo nesiorientuoti aplinkoje ir dingo.

Tačiau K. Kruszelnickis atmetė išsakytus teiginius ir pažymėjo, kad 19-asis reisas pakilo esant prastoms oro sąlygoms, kai po lėktuvu bangos pakilo net 15 metrų.

Mokslininkas pridūrė, kad vienintelis tikrai patyręs skrydžio pilotas buvo leitenantas Charlesas Tayloras, ir jo žmogiškoji klaida galėjo turėti įtakos tragedijai.

„[Jis] atvyko su pagiriomis, išskrido be laikrodžio, anksčiau du kartus pasiklydo ir paliko lėktuvą“, – aiškino jis.

Be to, įrašytos radijo stenogramos atskleidė, kad leitenantas C. Tayloras prarado orientaciją ir įsakė kolegai skristi į rytus – taip nesąmoningai nuskraidindamas juos virš gilaus Atlanto vandenyno.