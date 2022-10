Mobilizuotų karių fiasko – į frontą siunčiami su vos veikiančiais ginklais: britų žvalgyba

„Rusija nuo spalio vidurio į fronto liniją Ukrainoje dislokavo kelis tūkstančius naujai mobilizuotų rezervistų. Daugeliu atvejų jie yra prastai aprūpinti. Rugsėjo mėnesį Rusijos karininkai susirūpino, kad kai kurie neseniai mobilizuoti rezervistai atvyksta į Ukrainą be ginklų“, – tvirtina britų žvalgai.

Ataskaitoje priduriama, kad atvirai prieinami duomenys rodo, kad mobilizuotiems rezervistams paprastai išduodami AKM (modernizuoti Kalašnikovo automatai) – ginklai, pirmą kartą pristatyti 1959 m.

„Tikėtina, kad daugelis jų yra vos tinkamos naudoti dėl prastos priežiūros“, – nurodė agentūra.

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija taip pat pažymėjo, kad AKM šaudo iš 7,62 mm amunicijos, o Rusijos įprastiniai koviniai vienetai dažniausiai ginkluoti 5,45 mm AK-74M arba AK-12 šautuvais.

„Rezervistų integracija su samdiniais ir patyrusiais kariais Ukrainoje reikš, kad Rusija į fronto linijas turės gabenti dviejų rūšių šaunamųjų ginklų amuniciją, o ne vienos. Tikėtina, kad tai dar labiau apsunkins ir taip įtemptas Rusijos logistikos sistemas“, – pridūrė britų žvalgai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2ZQnn5d7fS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EqeG41LZiK