Minia, atėjusi protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, pradėjo skirstytis

Policijos duomenimis, mitinge prieš prieš pasitraukimą iš Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo dalyvavo mažiausiai 10 tūkst. žmonių.
Žmonės būriavosi ne tik Katedros aikštėje, bet ir gretimose gatvėse.
Tarp protestuotojų buvo šeimų su mažais vaikais ir pagyvenusių žmonių. Prie mitingo prisijungė Saeimos parlamentarai, įskaitant ir partijos „Naujoji vienybė“ narius.
Protestuotojai rankose laikė plakatus, kuriuose prieštaravo Latvijos pasitraukimui iš Stambulo konvencijos. Kai kurie žmonės laikė plakatus su su trimis žvaigždėmis – tai nuoroda į Laisvės paminklą, kuris vaizduoja moterį, laikančią tris paauksuotas žvaigždes.
Protestuotojai laikė Latvijos ir Europos Sąjungos (ES) vėliavas, buvo įjungę telefonų žibintuvėlius ir kitus apšvietimo įrenginius. Kai kurie dalyviai dėvėjo tautinių kostiumų elementus. Organizatorių prašymu, daugelis buvo apsirengę raudonai.
Demonstraciją stebėjo daugybė teisėsaugos pareigūnų, kurie patruliavo ne tik Senamiesčio širdyje, bet ir aplinkui.
Nors Saeima atidėjo sprendimą dėl galimo Latvijos pasitraukimo iš Stambulo konvencijos, protesto organizatoriai anksčiau spėjo, kad ketvirtadienio mitinge gali dalyvauti daugiau nei 5 tūkst. žmonių.
Protestai prieš Latvijos pasitraukimą iš Konvencijos ketvirtadienio vakarą taip pat vyksta kituose Latvijos miestuose ir užsienyje.
