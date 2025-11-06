 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Minia, atėjusi protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, pradėjo skirstytis

2025-11-06 22:28 / šaltinis: BNS
2025-11-06 22:28

Minia, atėjusi į Rygos senamiesčio Katedros aikštę protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, apie 21 val. pamažu pradėjo skirstytis. 

Minia, atėjusi protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, pradėjo skirstytis

Minia, atėjusi į Rygos senamiesčio Katedros aikštę protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, apie 21 val. pamažu pradėjo skirstytis. 

REKLAMA
0

Policijos duomenimis, mitinge prieš prieš pasitraukimą iš Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo dalyvavo mažiausiai 10 tūkst. žmonių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonės būriavosi ne tik Katedros aikštėje, bet ir gretimose gatvėse.

Tarp protestuotojų buvo šeimų su mažais vaikais ir pagyvenusių žmonių. Prie mitingo prisijungė Saeimos parlamentarai, įskaitant ir partijos „Naujoji vienybė“ narius.

REKLAMA
REKLAMA

Protestuotojai rankose laikė plakatus, kuriuose prieštaravo Latvijos pasitraukimui iš Stambulo konvencijos. Kai kurie žmonės laikė plakatus su su trimis žvaigždėmis – tai nuoroda į Laisvės paminklą, kuris vaizduoja moterį, laikančią tris paauksuotas žvaigždes. 

REKLAMA

Protestuotojai laikė Latvijos ir Europos Sąjungos (ES) vėliavas, buvo įjungę telefonų žibintuvėlius ir kitus apšvietimo įrenginius. Kai kurie dalyviai dėvėjo tautinių kostiumų elementus. Organizatorių prašymu, daugelis buvo apsirengę raudonai.

Demonstraciją stebėjo daugybė teisėsaugos pareigūnų, kurie patruliavo ne tik Senamiesčio širdyje, bet ir aplinkui. 

REKLAMA
REKLAMA

Nors Saeima atidėjo sprendimą dėl galimo Latvijos pasitraukimo iš Stambulo konvencijos, protesto organizatoriai anksčiau spėjo, kad ketvirtadienio mitinge gali dalyvauti daugiau nei 5 tūkst. žmonių.

Protestai prieš Latvijos pasitraukimą iš Konvencijos ketvirtadienio vakarą taip pat vyksta kituose Latvijos miestuose ir užsienyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų