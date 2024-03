Migrantas Vokietijoje pasiskelbė 24 vaikų tėvu ir kas mėnesį gaudavo po 20 tūkst. eurų pašalpų

„ARD-Kontraste“ ir „Rbb24-Recherch“ parengtame reportaže atskleidžiama, kaip Vokietijoje gyvenantis imigrantas iš Nigerijos, įvardijamas tiesiog kaip Jonathanas, Vokietijos valdžios institucijų laikomas neturtingu ir „vargšu“, kas mėnesį gauna dešimtis tūkstančių eurų, kad išlaikytų tariamai savo 24 vaikus.

Tuo metu Jonathanas demonstruoja savo prabangų gyvenimą socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „TikTok“. Jis nuolat puikuojasi savo brangių automobilių kolekcija ir yra pasivadinęs slapyvardžiu „Mr Cash Money“ (angl. „Ponas grynieji pinigai“).

Pasak pranešimo, Vokietijos valdžios institucijos moka už jo 24 vaikus, kurių jis susilaukia su įvairiomis moterimis, daugiausia iš Afrikos šalių, skelbia Nigerijos naujienų portalas „The Street Journal“.

Vartai į geresnį gyvenimą

Jonathanas, kuris gimė Nigerijoje, yra gavęs Vokietijos pilietybę, todėl visi jo vaikai, nepriklausomai nuo to, kur jie gimė, natūraliai gauna Vokietijos pilietybę.

Vokietijos imigracijos įstatymas leidžia jos piliečių vaikams iš karto gauti pilietybę nepriklausomai nuo to, ar jie gyveno Vokietijoje, ar ne. Įstatymas taip pat pripažįsta šių vaikų motinas ir artimuosius giminaičius Vokietijos piliečiais.

Jonathanas jau turi 94 išlaikytinius, įskaitant 24 vaikus, jų motinas ir artimuosius giminaičius, kuriems suteikiama galimybė lengvai gauti užsienio pilietybę. Toks išlaikytinių skaičius suteikia vyrui teisę gauti mažiausiai 20,7 tūkst. eurų už jų priežiūrą. Nigerijos migrantas yra pateikęs dar dvi paraiškas dėl vaikų, kurių tėvu jis teigia esąs, pilietybės.

Ataskaitoje nustatyta, kad daugelis tokių žmonių, kaip Jonathanas, gauna išmokas, kurios yra tarsi vartai į geresnį gyvenimą su galimybe legaliai gyventi Vokietijoje.

Prisiima svetimų vaikų tėvystę

„Fiktyvi tėvystė – tai galimybė žmonėms, kurie iš tikrųjų neturi jokių perspektyvų likti Vokietijoje, pasilikti Vokietijoje, – „ARD-Kontraste“ ir „Rbb24-Recherche“ sakė imigracijos pareigūnas Axelis Boshameris. – Šie žmonės už tai yra pasirengę mokėti pinigus, dažniausiai asmeniui, kuris prisiima fiktyvią tėvystę“.

Jis pabrėžė, kad daug moterų iš Vakarų Afrikos šalių naudojasi šia teise ir „okupuoja“ Šiaurės Reino-Vestfalijos žemę.

Kitaip tariant, moterys moka Jonathanui už tai, kad šis prisiimtų tėvystę vaikų, kurie iš tikrųjų nėra jo. Šios moterys savo ruožtu įgyja teisę įsikurti Vokietijoje ir gauti socialines išmokas sau ir savo vaikams.

Ataskaitos bendraautorius Andreas Keppke žiniasklaidai teigė, kad vien iš Vokietijos vyriausybės mokesčių mokėtojų pinigų Jonathanas jau gavo daug daugiau nei milijoną eurų.

„Vien šis žmogus socialinės apsaugos sistemai kainuoja gerokai daugiau nei 1,5 mln. eurų per metus“, – „Remix News“ citavo A. Keppke.

Naujas įstatymo projektas

Vokietijos imigracijos įstatyme nėra numatyta jokių sankcijų ar bausmių asmenims, kurie meluoja apie vaikų tėvystę vien tam, kad gautų pilietybę. Melas apie tėvystę nėra laikomas kriminaliniu nusikaltimu.

Be to, Vokietijoje nebuvo centrinio civilių statuso registro, kuris būtų piliečių duomenų ir privatumo teisių apsaugos priemonė, tuo buvo piktnaudžiaujama ir dėl to sukčiavimas tėvyste suklestėjo.

Sertifikuojantys subjektai, pavyzdžiui, konsuliniai pareigūnai, registrai, jaunimo gerovės tarnybos, neturi galimybės patikrinti, kiek vaikų pareiškėjas yra pripažinęs anksčiau, prieš patvirtinant tėvystę naujiems vaikams.

Šalies teisingumo ministerija skubiai reagavo į vasario 22 d. paskelbtą ataskaitą ir jau rengia įstatymo projektą, kad atgrasytų kitus piktnaudžiautojus tėvyste.