Metas suprasti, kad gyvename psichozėje: socialiniuose tinkluose tikime tuo, ko realybėje nėra

Daugiau apie tai, kaip atskirti realybę nuo nerealaus pasaulio bei kokią savo sukurtą realybę žmonės rodo socialiniuose tinkluose, laidoje „Sveikatos DNR“ diskutuoja Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras Martynas Marcinkevičius.

M. Marcinkevičius sako, kad pirmiausia reikia suvokti, kad dauguma to, kas yra rodoma viešumoje, ypač socialiniuose tinkluose per įvairias medijas – tai fikcija, to nėra. Tai visiškai netikri personažai, netikras gyvenimas.

Demonstruojamas gyvenimas neatitinka realybės

„Lietuvoje ir pasaulyje mes matėme daug tokių pavyzdžių. Kiek daug yra žmonių, ypatingai, muzikos ar kino žvaigždžių, kurie demonstruoja prabangų gyvenimą: jachtos, vakarėliai, garsenybės, didžiuliai pinigai. Tai jaunimui daro ypatingai didžiulę įtaką. Tačiau realybė yra kitokia.

„Kiek žvaigždžių gyvenimą baigė savižudybėmis, mirė nuo narkotikų arba dabar prisipažįsta, kad tas jų demonstruotas gyvenimas visiškai neatitiko to, kaip jie gyvenimo iš tikrųjų“, – pastebėjimais dalinosi psichiatras.

Jų gyvenime buvo depresija, narkotikų vartojimas ir tas transliuojamas gyvenimas visiškai neatitinka to, kaip žmogus iš tikrųjų gyvena. Tas pats iš nuomonės formuotojų. Jie pasakoja apie meilę, kaip laimingai gyvena, tačiau vėliau įvyksta skyrybos su viešomis muštynėmis.

Nors žmonės supranta, kad tai nėra realu, tačiau su tuo sunku kovoti, nes yra didžiulis informacijos kiekis, kur rodoma ta netikroji realybė“, – pasakoja M. Marckinkevičius.

Visuomenė gyvena psichozėje

Psichiatras teigia, kad yra sukurta visa atskira realybė, kurioje mes gyvename ir jaunam žmogui, o ypač paaugliui to atskirti beveik neįmanoma.

„Atsiverskime žurnalus, socialinius tinklus – visur transliuojama tas pats. Mes visi žinome daug atvejų, kai mergina arba vaikinas visiškai kitaip atrodo realybėje nei nuotraukose. Padarome po kelis šimtus asmenukių, kol išsirenkame vieną. Tai fiktyvus gyvenimas. Mes jau gyvename psichozėje.

Nes psichozė yra tada, kai tiki realybe, kuri yra netikra. Psichozės esmė yra kai yra viena realybė, o tu ją matai visai kitokią. Mūsų visuomenė gyvena psichozėje, ypač jaunesni žmonės.

Tačiau su tuo labai sunku kovoti, nes už to stovi milijardai dolerių ar eurų, nes visi nuomonės formuotojai gyvena iš prabangių prekinių ženklų: pradedant kosmetika, rūbais, kelionėmis ir viskuo, ką galime įsivaizduoti“, – laidoje „Sveikatos DNR“ kalbėjo jis.

Daugiau apie tai, kaip atskirti netikrą realybę nuo tikros bei to priežastis kviečiame sužinoti tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“.

00:00 pašnekovų ir temos pristatymas

01:40 Ar „rudeninė depresija“ egzistuoja?

05:00 Įrodyta, kad žmones veikia saulės trūkumas, trūksta vitamino D

06:05 Ką padaryti, kad rudenį jaustumėmės geriau?

10:10 Ar rudenį dažniau apninka mintys apie gyvenimo prasmę ir kaip tai veikia žmones?

14:30 Savivertės problemos: ar Lietuvoje per mažai džiaugiamės gyvenimu?

18:17 Didžiulė problema su socialiniais tinklais: gyvename psichozėje

19:55 Dirbame smegenimis, o ne fizinį darbą, kaip anksčiau: dėl to turime ir daugiau problemų

23:15 Nerimas – normalus dalykas: bet kaip mes su juo tvarkomės – svarbu

27:39 Mokyklose jau dabar moko finansinio raštingumo, o gal reiktų mokyti ir emocinio raštingumo?

36:24 Reklamose matome, ko žmonėms trūksta: pirmiausia – kokybiško ryšio su kitais

41:00 Psichiatro patarimas, kaip pasijausti geriau – pagalvokime, ko mes iš tiesų norime

42:30 Egzistencinės terapijos praktikas pataria, kad šaltuoju metų laiku tikroji šiluma kyla iš kokybiškų ryšių su kitais žmonėmis

43:27 Antroji laidos dalis