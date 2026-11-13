Merzas kreipėsi į Trumpą: „Prašom, jokių staigmenų“

Tai kancleris pareiškė prieš kitą savaitę Kinijoje numatomą D. Trumpo susitikimą su Rusijos ir Kinijos lyderiais Vladimiru Putinu ir Xi Jinpingu.
Siunčia žinią Trumpui
„Noriu dar kartą labai aiškiai išsakyti mūsų žinią JAV: prašom, jokių staigmenų“, – Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime Dubline žurnalistams sakė F. Merzas.
„Likite Europos komandoje ir Ukrainos komandoje, ir dirbkime kartu dėl tikros taikos Ukrainoje“, – pridūrė jis.
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