Medvedevas grasina: „Keturi apokalipsės raiteliai – jau pakeliui“

Naujausiame interviu „al Jazeera“ buvęs Rusijos prezidentas D. Medvedevas pagrasino, kad Rusija šaudys į „sprendimų priėmimo centrus“, jei Kyjivas panaudos šį ginklą smogdamas Rusijos Federacijos teritorijai.

Medvedevas paaiškino, kad kalba apie Ukrainos Gynybos ministeriją, Generalinį štabą ir „visa kita“.

„Tačiau reikia suprasti, kad šiuo atveju galutiniai sprendimų priėmimo centrai, deja, net nėra Kyjivo teritorijoje. Todėl tai, be abejo, yra grėsmė, į kurią reikės atsižvelgti“, – sakė jis, akivaizdžiai užsimindamas apie dar vieną Rusijos smūgį Ukrainos miestams ar net su Ukraina kaimyninėmis ES valstybių teritorijomis.

Tame pačiame interviu D. Medvedevas sako: „Tai ne prognozė. Tai yra tai, kas jau įvyko. Galima į tai žiūrėti įvairiai, bet galime manyti, kad keturi apokalipsės raiteliai jau pakeliui ir visa viltis – tik į Viešpatį Dievą“.

