Penktadienį, spalio 23 d., leidinio „VČK-OGPU“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip „dronų medžiotojas“ stovi ant mauzoliejaus, nuo kurio Sovietų Sąjungos laikais generaliniai sekretoriai stebėdavo paradus ir žygiuojančias kolonas.
Be to, vaizdo įraše matyti, kad ginkluoti kovotojai su dronais pasirodė ir ant Kremliaus bokštų, o prie įvažiavimų į Kremlių dislokuotos šarvuotosios transporto priemonės, kuriose įrengti mobilieji ugnies punktai su priešlėktuviniais kulkosvaidžiais.
Maskvos gyventojai tokią techniką ne kartą užfiksavo sostinės centre per didelio masto ukrainiečių bepiločių orlaivių atakas, taip pat ruošiantis gegužės 9-osios minėjimui.
Evakuacija Maskvoje
Spalio 23 d. Maskvos regione surengta masinė ukrainiečių bepiločių orlaivių ataka. Dėl jos sutriko oro susisiekimas Maskvos aviacijos mazgo oro uostuose.
Evakuacija surengta ir dangoraižyje „IQ kvartalas“, esančiame verslo centre. Jame įsikūrę Rusijos skaitmeninės plėtros, ekonominės plėtros ir pramonės bei prekybos ministerijų, taip pat „Rosstandart“ ir kitų institucijų biurai.
Anksčiau Maskvoje ir aplink ją, siekiant apsisaugoti nuo ukrainiečių bepiločių orlaivių, buvo įrengti keli papildomi oro gynybos žiedai. Pavyzdžiui, prie verslo centro „Maskva Sitis“ pasirodė automobiliniai keltuvai su kariais, skirtais dronams numušti. O ant „Rosneft“ biurų pastato ir prabangaus gyvenamųjų namų komplekso „Dom v Sokolnikach“ dangoraižio stogų buvo dislokuotos oro gynybos sistemos „Pancir“.
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