Mariupolio gyventojų kančios: kai kam per savaitę tenka valgyti tik 3 kartus

Pasak jo, miestas šiuo metu yra visiškai sunaikintas.

„Miestas visiškai sunaikintas, tarsi griuvėsiai. Esame nusiminę ne dėl infrastruktūros, o dėl žmonių. Dabar jau žinome, kaip padėti savo piliečiams, kenčiantiems mieste“ – kalbėjo jis.

S. Orlovas tikina, kad Rusija nesilaiko duoto žodžio ir neleidžia vykdyti humanitarinės pagalbos misijų.

Miesto mero pavaduotojas sako, kad dabar Mariupolio gyventojai patiria tikrą siaubą – dėl maisto atsargų trūkumo civiliai dažniausiai valgo tris kartus per savaitę, o ne tris kartus per dieną.

“They even cannot eat … It’s common for us to have three dishes, but three dishes per week.”



