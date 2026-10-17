Macronas: Europa stengiasi padėti Ukrainai dėl palydovinių ir perspėjimo sistemų

Tai jis sakė įtampai su Vašingtonu išryškinus Kyjivo priklausomybę nuo JAV technologijų mūšio lauke.
„Labai stengiamės padėti Ukrainai sustiprinti savo gynybinius pajėgumus pasitelkiant palydovines nuotraukas ir išankstinio perspėjimo sistemas, kurių itin reikia“, – žurnalistams po Briuselyje vykusio Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimo, kuriame taip pat dalyvavo Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis, kalbėjo E. Macronas.
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