  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas: artimiausiu metu „norinčiųjų koalicija“ surengs derybas dėl šešėlinio laivyno

2025-10-02 19:23 / šaltinis: BNS
2025-10-02 19:23

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paskelbė, kad Europos vadovaujamos „norinčiųjų koalicijos" kariniai vadai artimiausiomis dienomis surengs derybas dėl Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno.

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paskelbė, kad Europos vadovaujamos „norinčiųjų koalicijos“ kariniai vadai artimiausiomis dienomis surengs derybas dėl Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno.

0

„Artimiausiomis dienomis mūsų štabų vadovai, koordinuojant su NATO ir bendradarbiaujant „norinčiųjų koalicijos“ rėmuose, susitiks, kad parengtų bendras priemones „šešėlinio laivyno“ stabdymo politikos įgyvendinimui artimiausiomis savaitėmis“, – žurnalistams Danijos sostinėje sakė prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau ketvirtadienį E. Macronas paragino Europą imtis koordinuotų veiksmų prieš Rusijos „šešėlinį laivyną“ ir sekti jo šalies pavyzdžiu sulaikant laivus, kurie naudojami Vakarų sankcijoms apeiti ir Maskvos karui Ukrainoje remti.

E. Macronas pažymėjo, kad senstančių tanklaivių sulaikymas yra „labai svarbus, nes sulaikydami šiuos laivus, net ir kelioms dienoms ar savaitėms, ir priversdami juos organizuotis kitaip, jūs sunaikinate jų verslo modelį“.

Maskva kaltinama tuo, kad naudojasi senstančių tanklaivių „šešėliniu laivynu“ siekdama apeiti Vakarų šalių įvestas sankcijas dėl 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.

Trečiadienį Prancūzijos prezidentas sakė, kad Paryžius šiuo metu tiria „rimtus nusikaltimus“, susijusius su Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaiviu.

Tuo metu Prancūzijos prokurorai kiek vėliau pranešė, kad šalies pareigūnai sulaikė du su Rusija siejamo tanklaivio „Boracay“ įgulos aukšto rango narius.

Šis Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis, kaip rodo naujienų agentūros AFP atlikta laivų sekimo svetainės „VesselFinder“ duomenų analizė, rugsėjo 22–25 dienomis plaukė prie Danijos krantų. Tuo metu virš Danijos skraidė neatpažinti dronai.

Su Benino vėliava plaukiojantis naftos tanklaivis „Boracay“, pastatytas 2007 metais ir dar žinomas pavadinimu „Pushpa“, jau kelias dienas stovi išmetęs inkarą prie Sen Nazero miesto Vakarų Prancūzijoje.

Nuo rugsėjo 22-osios paslaptingų dronų buvo pastebėta visoje Danijoje, virš oro uostų ir karinių objektų. Dėl to teko trumpam uždaryti kelis oro uostus, buvo uždrausti visi civiliniai dronų skrydžiai iki penktadienio.

