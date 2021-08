„Lyg kas davė komandą“: baltarusiai pasakoja apie link pasienio plūstančią migrantų bangą

Tai, kad Baltarusija „nesaugos“ Europos nuo nelegalios migracijos, narkotikų srauto ir kontrabandos dėl taikomų sankcijų, Vakarų šalyse nepripažintas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka yra užsiminęs ne sykį. Tačiau Vakarų šalių turimi faktai rodo, kad Baltarusija ne tik neužkirtinėja tam kelio, bet ir skatina nelegalių atvykėlių „tranzitą“ per šalį. Pavyzdžiui, irakiečiai gali be vizos atvykti į šalį „trumpam laikotarpiui, pasiskiepyti nuo COVID-19“.

Viešbučio darbuotoja: „Galiu aiškiai pasakyti – dabar Minske knibždėte knibždą irakiečių. Lyg kas būtų būtų įsakę „bėgti!“ ir visi bėga“

Migrantai į ES šalis per Lietuvą tikisi patekti suvilioti jiems žadamos palyginti lengvos patekimo schemos. Atvykėliai yra įsitikinę, kad užtenka jiems sumokėti pinigų tarpininkams ir atvykti į Minską, o iš ten jie nesunkiai pateks į pasienį su Lietuvą, kurio tam tikras vietas „pro pirštus“ dabar žiūri baltarusių pasieniečiai, ir iš ten – į išsvajotą Vokietiją.

Vieno iš Minsko viešbučių darbuotoja pažymėjo, kad norintys emigruoti į kurią nors kaimyninę šalį per Baltarusijos sieną apsistodavo pas juos „visada – iš Kamerūno, Nigerijos, Siera Leonės ir kitų šalių“.

„Tačiau anksčiau tai buvo vienetai ir juos greitai susekdavo mūsų migracijos tarnyba. Specialistai iš ten visuomet susisiekdavo su viešbučio darbuotojais. O dabar pas mus grupėmis važiuoja irakiečiai. Juos priima čia labai daug mūsų turistinių agentūrų, kurios užsiima įvažiuojamuoju turizmu. Tačiau atvykimas į Baltarusiją, kiek aš matau, ten viskas legalu: pas žmones yra vizos, draudimai, turistiniai lapeliai, – pažymi „Zerkalo“ pašnekovė. – Atvyksta jie dažniausiai 10-14 dienų, nes Irako gyventojai turi laikytis saviizoliacijos atvykus į Baltarusiją. Tai yra jie pagal įstatymus turi sėdėti viešbučio kambariuose 10 dienų. Kodėl pagal įstatymą? Nes faktiškai to mažai kas laikosi, o ir netikrina jų niekas“.

Anksčiau, darbuotojos teigimu, ir anksčiau viešbučiuose niekas netikrino, kaip užsieniečiai laikosi saviizoliacijos. Ir pridūrė, kad „šiuo atžvilgiu patys stropiausi – kinai, kurie iš tiesų sėdi viešbučiuose tiek, kiek reikia“.

„Galiu aiškiai pasakyti: dabar irakiečiais knibžda visas Minskas. Lyg kas būtų davęs komandą „bėgti!“ ir visi nubėgo. Atvyksta čia ne tik vyrai, tačiau ir moterys su vaikais, ištisos šeimos. Kartais ir nėščiųjų pas mus yra. Dar liepą jie važiavo tik organizuotomis grupėmis, o dabar ir pavieniui apsigyvena. Tie pavieniai asmenys labai nepatenkinti būna, kuomet viešbutyje nėra vietos. Visi tie žmonės dažniausiai atrodo gerai: padoriai apsirengę, su prabangiais telefonais, papuošalais. Kada išgirsta, kokie pas mus atlyginimai, galvoja, kad čia savaitinės sumos, – aiškino viešbučio darbuotoja. – Įdomu, kad kai kurie irakiečiai apsireiškia viešbutyje trumpam, pabendrauja su mūsų gyventojais, o vėliau dingsta. Kur – nežinau. Gal ir namo išskrenda. Kuomet atvyksta nauja žmonių partija, vėl atsiranda. Dar periodiškai matau pas mus turkus, kurie bendrauja su irakiečiais, pasilieka pas mus, o vėliau taip pat dingsta.“

Kol užsienietis gyvena viešbutyje, anot pašnekovės, moterys sėdi kambariuose su vaikais. Vyrai bendrauja tarpusavyje, važiuoja į miestą, prekybos centrus, perka telefono ryšį, lankosi kavinėse.

„Kur dingsta vėliau tie žmonės, aš ir vėl tiksliai nežinau. Galiu pasakyti, kad tiksliai į Iraką atgal išskrido viena šeima. Na ir kiek anksčiau namo deportavo kelis asmenis“, – cituojama viešbučio Minske darbuotoja.

Taip pat pažymima, kad šiomis dienomis turėjo atvažiuoti „nauja grupė iš Irako“, tačiau taip ir neapsigyveno.

Baltarusių taksistai: migrantai nėra skurdžiai

Minsko taksi darbuotojai tvirtina, kad Irako gyventojai, atsiskaitydami su savimi turi ir eurų, ir dolerių, ir rublių. „Jie nėra skurdžiai“, – aiškina vienas iš „Zerkalo“ pašnekovų.

„Jų pilna ne tik Minske, tačiau ir už miesto jų daug. Irakiečiai iš čia užsako 3-5 mašina, sėdasi po 20 žmonių, ir visi važiuoja, pavyzdžiui, prie „Minsk“ viešbučio. Mano stebėjimai rodo, kad žmonės dažnai vienas kito nežino. Ir man jie išvis jokie ne pabėgėliai. Jie turi gerus, brangius telefonus – „iPhone“ naujausi. Kuomet atsiskaito, piniginėje visada yra ir eurai, ir doleriai, ir rubliai. O štai drabužiai tai taip, kartais jausmas toks, kad 10 metų spintoje gulėjo. Jie turi daug aukso“, – aiškino užsieniečius vežiojantis taksistas.

Jis taip pat pasakojo, kad kai kurie nori nuvažiuoti į Grodną su taksi ir nesiginčydami moka po 300 dolerių už kelionę. Kartais kelionės po Minską metu jie klausia, ar jis negalėtų jų nuvežti prie sienos ar galėtų patarti, kas nuvežtų. Taksisto teigimu, už jokius pinigus niekas nenori rizikuoti, nes jau buvo keli atvejai, kuomet taksistai dėl to turėjo problemų su teisėsauga.Tačiau, anot Minsko gyventojo, tai galimai įmanoma padaryti. „Pas juos juk vietiniai numeriai. Yra skirtumas, kai prie sienos mašina su Minsko numeriais ir su Grodno“, – aiškino jis.

Pasak pašnekovo, anksčiau tokio aktyvaus judėjimo nebuvo. Tiek irakiečių Minske dar nėra buvę. „Juos masiškai ima iš Minsko oro uosto, tačiau aš nematau, kad taip pat masiškai ten vežtų. Aišku, kažkas išskrenda, tačiau jų ne taip daug, kaip įvažiuojančių. Daugelis turi žmonių, kurie kalba rusiškai. Dažnai būna, kad jie negali taksistui paaiškinti, kur važiuoti. Tuomet kažkam skambina ir paduoda telefoną vairuotojui. Ten žmogus, nors ir ne itin gera rusų kalba, bet paaiškinti sugeba“, – pasakojo jis.

Taksistas iš Grodno aiškino, kad anksčiau privalėjo pranešti pasieniečiams, jeigu kas pageidauja vykti į pasienio zoną. Dabar tokios tvarkos nebėra, dažniausiai vežama į Lietuvos, Druskininkų pusę.

Kitas „Zerkalo“ kalbintas taksistas patvirtino, kad Grodne yra daug atvykėlių iš Irako. Jis neatskleidė, ką jie ten veikia, tačiau pripažino, kad dauguma važiuoja prie sienos.

Pasienio regionų gyventojai taip pat patvirtino, kad ne sykį pastaruoju metu matė netoli sienos užsieniečius. „<...> Privažiavo du mikroautobusai tiesiai prie Lentupio pasienio zonos, vairuotojai išsodino keleivius ir išvažiavo. Vietos gyventojai, anot pašnekovo, iškvietė miliciją, tačiau ši važiavo labai ilgai, net 4 valandas. Kas nutiko vėliau, aš nežinau“, – aiškino jis. Pasak liudininko, į pasienį migrantus veža slaviškos išvaizdos vairuotojai.

Nuo 2021-ųjų pavasario iš Baltarusijos į Lietuvą pradėjo plūsti neįprastai didelis migrantų srautas. Per visus 2020-uosius buvo užfiksuoti 74 asmenų sienos pažeidimai, kuriuos įvykdė nelegalūs migrantai, o per nepilnus šiuos metus jų jau yra daugiau nei 4 tūkst. Neseniai Lietuvai priėmus sprendimą grąžinti per sieną nelegaliai perėjusius migrantus atgal į Baltarusiją, jų srautas ženkliai sumažėjo. Nuo rugpjūčio 2-osios į šalies teritoriją buvo neįleista apie 1 tūkst. žmonių. Tiesa, išaugo nelegalios migracijos srautas į Lenkiją ir Latviją, su kuriomis Baltarusija taip pat turi bendrą sieną.

Irako valdžia, po derybų su ES, taip pat ėmėsi priemonių ir išsiuntė į Minską lėktuvus parsiskraidinti savo piliečių.

Vakaruose nepripažintas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ne sykį pažymėjo, kad Baltarusija daugiau nestabdys migrantų į Europos Sąjungos šalis.