Lukašenka pamokė baltarusius, kaip reikia bulves valgyti: „Taip mes ploni nebūsime“

„Gardino regionas pernai įvykdė savo įsipareigojimus stabilizavimo fondui, – apie bulvių situaciją pasakojo vietos valdininkas Vasilijus Gerasimovas. Jis pažymėjo, kad prasidėjus pavasariui gyventojai neliko be produkcijos. Be to, iš šių stabilizavimo lėšų buvo aprūpinami bulvėmis ir prekybos tinklai, kai jie turėjo problemų.

„Pasirūpinkite, kad kitais metais nekiltų [problemų]. Dabar sukviečiate [žemės ūkio produkcijos gamintojus]: turite paruošti tiek ir tiek, tiek ir tiek. Dėkite į rezervą, kiek jums reikia, bet įsitikinkite, kad užtektų. Suprantu, žinoma, kad Rusijoje bulvės buvo du ar tris kartus brangesnės. Kažkas nori užsidirbti – valstiečiai eksportavo, ūkininkai eksportavo. Iš vienos pusės. Na, kita vertus, kažkur buvo aptiktas kažkoks sabotažas, – kalbėjo A. Lukašenka. – Didelių problemų nematau, jau pirmosios bulvės pas mus pasirodo“.

REKLAMA

REKLAMA

Putinas neišsižada injekcijų, o Lukašenka – ūsų: kaip keitėsi diktatoriaus išvaizda bėgant metams? (13 nuotr.) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. Vida Press) +9 Aliaksandras Lukašenka (nuotr. Vida Press) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. Vida Press) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. Vida Press) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. Vida Press) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo) Aliaksandras Lukašenka (nuotr. asm. archyvo)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Putinas neišsižada injekcijų, o Lukašenka – ūsų: kaip keitėsi diktatoriaus išvaizda bėgant metams?

Lukašenka: bulvės – politinės kovos priemonė

Jis taip pat paragino rečiau vartoti bulves, „nes tai gali atsiliepti figūrai“.

REKLAMA

„Jeigu mes valgysime bulves, kaip rašome „tiktokuose“, tai ploni nebūsime. Vieną sykį per savaitę, daugiausiai du, o ir tai, keptas ar košę“, – mokė baltarusius, kaip reikia valgyti bulves A. Lukašenka.

Šių metų pavasarį Rusijoje ir Baltarusijoje kilo bulvių trūkumas, kurį kompensuoti teko importuojant produkciją iš užsienio.

Vėliau A. Lukašenka kaltino kai kuriuos asmenis „vykdžius sabotažą“ ir bandžius jam pakenkti.

„Bulbų netrūko, tačiau kažkur slapstė, kad vėliau parodytų, jog štai prezidentas į kainodarą kišasi, ir va – rezultatas. O kai su antrankiais atėjau, ant stalo padėjo – bulba atsirado“, – aiškino A. Lukašenka.