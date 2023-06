Lukašenka paaiškino, kam jam prireikė „Wagner“

„Jie juk priešakinėse eilėse – šturmo būriai. Papasakos mums, kas dabar svarbu“, – pareiškė A. Lukašenka susitikimo su šalies gynybos ministru metu, komentuodamas „Wagner“ užduotis po atvykimo į Baltarusiją.

„Dabar daug kalbų ir plepėjimo: „Wagner, Wagner, Wagner“. Žmonės nesupranta, kad mes pragmatiškai į tai žiūrime. Jeigu jų vadai atvažiuos pas mus ir padės… Tai patirtis. Klausyk, jie priešakinėse eilėse – šturmo būriai. Papasakos mums, kas dabar yra svarbu. Štai man ir Putinas paskutinį sykį pasakojo: prieš baterijas nukreipta kova, be to neįmanoma. Bepiločiai. Jie per tai jau perėjo“, – aiškino A. Lukašenka.

„Jie papasakos apie ginkluotę: kas gerai suveikė, o kas ne. Ir taktika, ir ginkluotė, ir kaip pulti, ir kaip gintis. Tai yra neįkainojama. Štai ką mums iš vagnerovcų reikia pasiimti“, – pareiškė V. Putino sąjungininkas susitikimo su Baltarusijos gynybos ministru Viktoru Chreninu metu.

Lietuvos prezidentas dar sekmadienį viešai perspėjo, kad Baltarusijai dislokavus šalyje iš Rusijos perkeltus „Wagner“ dalinius NATO teks stiprinti rytų flangą Europoje.

„Jeigu Prigožinas ar dalis „Wagner“ grupuotės nusės Baltarusijoje, su neaiškiais planais ir neaiškiais tikslais, tai tik reikš, kad mums reikia toliau stiprinti rytinių sienų saugumą. Ir aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet ir be jokios abejonės apie visą NATO“, – cituojamas jis „Voanews“.