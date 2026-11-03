Lukašenka: karas Ukrainoje netrukus baigsis, visi pavargo

„Karas Ukrainoje artimiausiais mėnesiais bus baigtas. Tai mano asmeninė nuomonė. Viskas: jėgų nėra ir išteklių nėra, visi pavargo. Kai kalbu apie išteklius, – tai nereiškia, kad kur nors trūksta kokių nors išteklių. Rusijai jų užteks visam pasauliui. Išteklių jau nėra galvose. Visi pavargo nuo šio karo“, – „Zerkalo“ cituojamas politikas.
Aleksandras Lukašenka ne pirmą kartą teikia prognozę dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje pabaigos. 2022 metų vasario pradžioje jis interviu Rusijos propagandistui Vladimirui Solovjovui, kalbėdamas apie potencialaus priešpriešos tarp Ukrainos ir Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) pajėgų terminus, teigė, kad karas „truks maksimum tris–keturias dienas“: „Ten nebus kam prieš mus kariauti. Tie, kuriuos ten rodo su tais mediniais automatais, kaip jie treniruojasi...“.
2022 metų gegužę A. Lukašenka pripažino, kad „ši operacija užsitęsė“. O tų pačių metų lapkritį teigė, kad karas tęsis metus–dvejus.
„Pamatysite po metų–dvejų, tauta jį (V. Zelenskį. – red. past.) kaltins: „Kodėl padarei taip, kad šis karas prasidėjo?“ Čia klausimas ne tas, kas teisus, kas kaltas. Kodėl čia pas tave vyksta karas? Todėl štai šita situacija stums Ukrainos vadovybę, jeigu jie protingės, prie to, kad sėstų prie derybų stalo“, – sakė A. Lukašenka.
2026 metų spalį A. Lukašenka pareiškė, kad taikus susitarimas dėl Ukrainos bus pasiektas „jei ne šiais metais, tai kitais“.
Witkoffas: JAV, Rusijos ir Ukrainos atstovai lapkričio 10–11 dienomis susitiks Abu Dabyje
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas socialiniame tinkle „X“ pirmadienį pranešė, kad JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos vyks lapkričio 10–11 dienomis Abu Dabyje.
Pasak jo, susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama saugumo priemonėms po karo, deeskalavimui ir humanitarinėms pastangoms.
Praėjusį mėnesį Rusija sutiko atnaujinti trišales derybas su Vašingtonu ir Kyjivu, kuriomis siekiama užbaigti karą, surengiant pirmąsias tokias derybas nuo vasario, tačiau jų data nebuvo nustatyta.
S. Witkoffas pridūrė, kad JAV tarpininkai šią savaitę Briuselyje taip pat susitiks su pareigūnais iš Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės (JK), Europos Sąjungos (ES) ir NATO, kad aptartų saugumo garantijas Ukrainai ir platesniam regionui bei paramą karo nuniokotos šalies atstatymui.
Pastarąjį kartą Rusijos, Ukrainos ir JAV delegacijos buvo susitikusios derybų Šveicarijoje vasario viduryje. Tačiau iki šiol proveržio pasiekti nepavyko. Tuo pat metu Kyjive ir tarp jo sąjungininkų Europoje didėja susirūpinimas, kad D. Trumpas šiame konflikte vis labiau artėja prie Maskvos pozicijos.
Zelenskis santykius su Trumpu pavadino „emocingais“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Vašingtoną daryti didesnį spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, o ne Ukrainai, Maskvai tęsiant plataus masto invaziją į Ukrainą, praneša leidinys „Kyiv Post“.
„Geriau stipriau spausti Putiną, o ne mane. Ne aš esu agresorius“, – sakė V. Zelenskis interviu JAV visuomeninio transliuotojo PBS žinių laidai „NewsHour“, kuris buvo parodytas pirmadienį, lapkričio 2 d.
PBS žurnalistės Amnos Nawaz paprašytas vienu žodžiu apibūdinti savo santykius su D. Trumpu, V. Zelenskis atsakė: „Emocingi.“
Ukrainos prezidentas paaiškino, kad Vašingtonas turėtų pragmatiškiau vertinti karą ir daugiau dėmesio skirti Rusijos atsakomybei už invaziją, užuot kritikavęs Ukrainos vadovybę.
„Kas yra priešas? Kas pradėjo šį karą? Putinas“, – sakė jis.
V. Zelenskis taip pat suabejojo palankių pasisakymų apie Rusijos prezidentą nauda, ir sukritikavo argumentą, neva energetikos susitarimai su Maskva sumažins degalų kainas JAV.
Jis pabrėžė, kad stiprinti Ukrainą būtina ne tik dėl jos išlikimo, bet ir dėl Europos saugumo, ir perspėjo, kad dar labiau įsidrąsinusi Rusija ilgainiui gali kelti grėsmę NATO teritorijai.
„Todėl geriau stiprinti Ukrainą, nes mes iš tiesų giname ne tik save, bet ir Europą“, – sakė V. Zelenskis.
Šiuos pareiškimus V. Zelenskis išsakė žurnalistei pasiteiravus apie D. Trumpo kritiką Ukrainos prezidento vadovavimui, Vašingtono sušvelnintus apribojimus Rusijai ir pastarojo meto JAV administracijos kontaktus su Maskva.
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