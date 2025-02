Londono metro – vagysčių gausa: apiplėšta ir tris „Emmy“ apdovanojimus pelniusi aktorė

Aktorė, pelniusi tris „Emmy“ apdovanojimus už vaidmenis filmuose „Forsaitų saga“ (angl. „Forsyte Saga“, 1970), „Pirmieji Čerčiliai“ (angl. „The First Churchills“, 1971) ir „Tuštybės mugė“ (angl. „Vanity Fair“, 1973), nepateikė išsamesnių incidento detalių, tačiau jis įvyko tuo metu, kai britų sostinės viešajame transporte padaugėjo nusikaltimų.

Nukentėjusioji aktorė sakė: „Vieną dieną mane apiplėšė metro. Gaila, kad pinigų neįsidėjau į liemenėlę, nes praradau telefoną ir piniginę.“

