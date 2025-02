Londonas svarsto naujus traukinių maršrutus į Vokietiją ir Šveicariją

„London St Pancras High Speed“, valdanti stotį ir didelės spartos traukinius į Lamanšo tunelį, teigė, kad siekia paskatinti „naujus ir esamus traukinių operatorius“ pradėti naujus maršrutus.

Bendrovė išsikėlė tikslą padidinti iš Sent Penkro per Lamanšo sąsiaurį keliaujančių žmonių skaičių nuo 1 800 iki beveik 5 000 keleivių per valandą.

„Eurostar“ turi monopolį teikti keleivių paslaugas per 1994 m. atidarytą tunelį. Operatorius aptarnauja Paryžių, Briuselį ir Amsterdamą, taip pat vykdo sezonines slidinėjimo keliones į Prancūzijos Alpes.

2023 m. birželį „Eurostar“ nutraukė tiesioginius maršrutus tarp Londono ir Paryžiaus Disneilendo, taip pat nebevykdo kelionių iš Londono į pietų Prancūziją.

Ispanijos startuolis „Evolyn“ ir milijardieriaus verslininko Richardo Bransono „Virgin Group“ jau rengia pasiūlymus pradėti teikti konkuruojančias paslaugas.

„Getlink“ – Prancūzijos įmonė, valdanti Lamanšo tunelį – mano, kad yra potencialo paslaugoms tarp Londono ir tokių vietovių kaip Bordo, Kelnas, Frankfurtas, Ženeva, Marselis ir Ciurichas.

„London St Pancras High Speed“ ir „Getlink“ pasirašė memorandumą, pagal kurį įsipareigoja plėsti geležinkelio jungtis.

Robertas Sinclairis, „London St Pancras High Speed“ generalinis direktorius, teigė, kad įmonės „aktyviai bendradarbiaus, skatindamos naujus ir esamus traukinių operatorius didinti pajėgumus ir pradėti naujus maršrutus, atversiančius glaudžiai integruotos Europos potencialą“.

Jis pridūrė, kad nori, jog geležinkeliai taptų „pirmuoju pasirinkimu keliaujant po Europą“.

„Norime pristatyti patrauklias švaraus susisiekimo galimybes, siūlydami naujus maršrutus į Vokietiją, Šveicariją ir Prancūziją. Partnerystė su „London St Pancras Highspeed“ – esminis šios plėtros katalizatorius“, – sakė „Getlink“ generalinis direktorius Yannas Leriche.