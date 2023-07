Lietuvoje viešintis Trudeau – kaip žavusis mokytojas tapo vienu jauniausių Kanados premjerų

„Ponios ir ponai, Justinas Trudeau“, – susižavėjimo neslepia viena „Twitter“ komentatorė.

„Dieve, jaunystėje Justinas Trudeau buvo tikras Disnėjaus princas“, – žavisi kita socialinio tinklo naudotoja.

Tokios reakcijos kyla, kai žmonės pamato senas, retai publikuojamas Kanados premjero nuotraukas iš jaunystės. Žavus ir atletiškas 51-erių politikas yra penkioliktojo Kanados premjero Pierre'o Trudeau vyresnysis sūnus. Vis tik jo kelias į politiką nebuo legvas.

Po anglų literatūros ir pedagogikos studijų J. Trudeau dirbo prancūzų kalbos ir matematikos mokytoju, radijo laidų vedėju. Kanados premjeras taip pat yra dirbęs klubo apsauginiu, snieglenčių sporto instruktoriumi, barmenu.

J. Trudeau išgarsėjo po emocingos kalbos per savo tėvo laidotuves 2000 m. Nors po šio įvykio spyriojosi eiti į politiką, 2007 m. jį išrinko Bendruomenių rūmų deputatu nuo Kvebeko. Po kelerių metų politinių pakilimų ir nuopolių 2013 m. balandžio 14 d. J. Trudeau užtikrinamai tapo Kanados liberalų partijos pirmininku. 2015 m. spalį per visuotinius rinkimus Kanadoje jis su savo partija nušlavė Stepheno Harperio vadovaujamus konservatorius, o tų pačių metų lapkričio 4 d. tapo Kanados premjeru.

Kviečiame pamatyti, kaip J. Trudeau atrodė jaunystėje:

