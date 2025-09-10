Lietuvių turistų pamėgtą salą užklupo mirtini potvyniai, evakuoti žmonės

Nacionalinė nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad šešiuose rajonuose, įskaitant salos sostinę Denpasarą ir turizmo centrą Badungą, nukentėjo daugiau kaip 600 gyventojų.
Vien Denpasare rasti penki žuvę žmonės, o dar du laikomi dingusiais, sakoma agentūros pranešime.
Antradienį prasidėjusi liūtis užtvindė pagrindinius kelius ir nutraukė susisiekimą su populiariomis tarp turistų vietovėmis, tokiomis kaip Kuta ir Nusa Dua.
Kai kur potvynio vanduo siekė krūtinės aukštį, todėl teko evakuoti gyventojus ir užsienio turistus. Laikinai uždaryti viešbučiai, parduotuvės ir ligoninės, pranešė vietos žiniasklaida.
Šimtai gyventojų buvo priversti ieškoti laikinos pastogės mokyklose, mečetėse ir bendruomenių salėse.
„Paieškos ir gelbėjimo darbai, evakuacija ir būtiniausių poreikių tenkinimas išlieka mūsų prioritetais“, – sakė agentūros vadovas Suharyanto, atvykęs į Balį koordinuoti nepaprastosios padėties likvidavimo veiksmų.
Indonezijai būdingi potvyniai ir žemės nuošliaužos per lietingąjį sezoną, kuris piką paprastai pasiekia lapkričio-kovo mėnesiais.
Ekspertai teigia, kad prastai prižiūrimos drenažo sistemos ir sparti miestų plėtra Balyje, vienoje iš labiausiai lankomų pasaulio salų, sukelia didesnį pavojų, kai prasideda smarkūs lietūs ne įprastais musonų mėnesiais.
Meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra (BMKG) įspėjo, kad artimiausiomis dienomis, šalyje keičiantis sezonams iš sausojo į drėgnąjį, gali išlikti nestabilūs orai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!