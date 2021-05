Lietuvos situacija nekinta jau kurį laiką – pagal ECDC skaičiavimus ir per paskutines 2 savaites mes užimame antrąją vietą tarp ES ir EEE šalių. Į priekį „užleidome“ tik Švediją, nedaug atsilieka ankstesnės savaitės lyderė Kipras.

Didžiausias sergamumas per pastarąsias 14 dienų užfiksuotas Švedijoje su 577,38 naujo koronaviruso atvejo 100 tūkst. gyventojų. Antroje – Lietuva su 562,83 naujų atvejų tenkančių 100 tūkst. žmonių, o trečioje vietoje – Kipras su 521,84 atvejo.

„Worldometers“ duomenimis, Lietuva užtikrintai pirmauja visoje Europoje pagal naujų atvejų skaičių ir vienintelė per pastarąją savaitę viršijo 2 tūkst. naujų atvejų skaičių milijonui gyventojų (2462 atvejai, tenkantys milijonui gyventojų per paskutines 7 dienas). Antroje vietoje esančioje Latvijoje užfiksuoti 1932 atvejai milijonui gyventojų per 7 dienas.