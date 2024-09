Libane ir Izraelyje aidi smūgiai: regionas atsidūrė ant katastrofos slenksčio

Galingi smūgiai abiejose Izraelio-Libano sienos pusėse griaudėja visą naktį. Izraelis skelbia, kad sunaikino tūkstančius „Hezbollah“ raketų paleidimų aikštelių ir apie 400-us kitų teroristų taikinių.

Kameros paryčiais fiksuoja smūgį ir Izraelio Kiryato Bialiko mieste. Čia per „Hezbollah“ ataką sužaloti trys žmonės. Šiame ir kituose Izraelio šiaurės miestuose – didžiausias jų uostamiestis Haifa – liepsnoja dešimtys privačių namų, daugiabučiai ir kitas izraeliečių turtas.

„Hezbollah“ skelbia, kad į Izraelį paleido apie pusantro šimto raketų ir esą pataikė į Izraelio gynybos technologijų įmonę bei oro bazę. Izraelis to nepatvirtina, tačiau aišku viena – šiandien į Izraelio teritoriją „Hezbollah“ raketos įskriejo giliau nei įprastai.

Ir tai nutiko pirmą kartą per beveik metus vykstančius apsišaudymus. Be to, „Islamo pasipriešinimo“ Irake grupuotė pareiškė, kad prisidėjo prie naktinės „Hezbollah“ atakos ir iš Irako teritorijos į Izraelį leido raketas ir dronus.

Pasaulis baiminasi karo

Įtampai augant, Izraelio premjeras B. Netanyahu siunčia „Hezbollah“ įspėjimą.

„Pastarosiomis dienomis „Hezbollah“ sudavėme tokių smūgių, apie kuriuos jie net nedrįso pagalvoti. Jei „Hezbollah“ nesuprato žinutės, pažadu jums, netrukus ją supras“, – kalba jis.

Izraelio valdžia sako: padarys viską, kad užtikrintų savo žmonių saugumą ir sudarytų sąlygas namo grįžti maždaug 60-iai tūkstančių šiaurės Izraelio gyventojų, kurie namus paliko po spalio 7-osios „Hamas“ atakų prieš Izraelį, kai tarp „Hezbollah“ ir Izraelio prasidėjo nuolatiniai apsišaudymai.

„Tai labai pavojinga padėtis ir, akivaizdu, ji gali drastiškai eskaluotis. Tačiau turime suprasti – „Hezbollah“ pradėjo šį karą. Iškart po „Hamas“ atakos spalio 7-ąją, kai pradėjo mus be perstojo bombarduoti“, – teigia B. Netanyahu.

Jungtinės Tautos įspėja – regionas atsidūrė ant katastrofos slenksčio. Tiesa, žmonės Libane sako, kad karas jiems ne naujiena.

„Mus puola jau 40 metų ir tikriausiai puls ateinančius 40. Karas tęsis. Ar dabar, ar vėliau, matysime“, – sako Beiruto gyventojas Mohamed.

Tačiau Izraelis pabrėžia – kariauja su „Hezbollah“.

„Mes nenorime įsivelti į karą su Libanu, bet Libaną yra užgrobusi teroristinė organizacija „Hezbollah“, kuri taip pat yra ir Libano politinė partija. O ją iki dantų yra apginklavusi Irano blogio imperija“, – tvirtina Izraelio prezidentas Isaac Herzog.

Beje, Izraelis operaciją šiandien surengė ir Vakarų Krante, kur įsiveržė į Kataro transliuotojo „Al Jazeera“ būstinę ir įsakė 45-ioms dienoms nutraukti transliacijas. Izraelis kaltina „Al Jazeerą“ remiant ir kurstant terorizmą bei skleidžiant propagandą.