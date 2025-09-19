Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos rytuose rasta raketos nuolaužų

2025-09-19 14:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 14:49

Lenkijos karo policija pranešė, kad rytinėje Liublino vaivadijoje galimai buvo rasta įtariamų raketos, kuri, kaip manoma, buvo panaudota siekiant numušti bepilotį orlaivį, fragmentų. Atitinkama žinia pasirodė praėjus daugiau nei savaitei po to, kai Lenkija, padedama NATO lėktuvų, savo oro erdvėje numušė rusiškus bepiločius orlaivius, informuoja naujienų agentūra „Reuters“.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karo policijos Liublino skyrius ketvirtadienį turėtų atlikti kriminalistinę objekto ekspertizę, tinkle „X“ pareiškė pareigūnai.

Lenkija praėjusią savaitę paskelbė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį, kai Rusija atakavo Ukrainą, jos oro erdvę pažeidė rusiški bepiločiai orlaiviai. Plataus masto karą prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario vykdanti Rusija tvirtino, kad į Lenkiją nesitaikė.

