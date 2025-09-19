Lenkijos rytuose rasta raketos nuolaužų

Karo policijos Liublino skyrius ketvirtadienį turėtų atlikti kriminalistinę objekto ekspertizę, tinkle „X“ pareiškė pareigūnai.
Lenkija praėjusią savaitę paskelbė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį, kai Rusija atakavo Ukrainą, jos oro erdvę pažeidė rusiški bepiločiai orlaiviai. Plataus masto karą prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario vykdanti Rusija tvirtino, kad į Lenkiją nesitaikė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!