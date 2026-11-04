Lenkijoje vyko protestai prieš prezidentą Karolį Nawrockį

Varšuvoje demonstrantai susirinko prie prezidentūros. Jie rankose laikė žvakes ir žibintuvėlius. Plakatuose buvo užrašyti tokia šūkiai kaip „Nawrocki, kraukis lagaminus“ ir „Šalink rankas nuo Konstitucinio Teismo“. Dalyviai reiškė solidarumą su teisėjais ir kritikavo prezidento veiksmus.
Konfliktas dėl Konstitucinio teismo praėjusiomis dienomis paaštrėjo. K. Nawrockis kaltina ministro pirmininko Donaldo Tusko vyriausybę mėginant jėga perimti teismo kontrolę. Ginčo priežastis yra nesutarimai dėl teismo vadovybės ir jo pirmininko Bogdano Święczkowskio įgaliojimų vykdymo.
K. Nawrockis, anksčiau laiko grįžęs iš užsienio vizito, asmeniškai atvyko į Konstitucinį teismą ir įsikišo į konfliktą.
Vyriausybė atmeta prezidento kaltinimus. D. Tuskas pareiškė siekiantis užtikrinti, kad teismas galėtų tinkamai veikti. Po Nacionalinio saugumo tarybos posėdžio jis pasiūlė K. Nawrockiui susitikti asmeniškai ir aptarti, kaip sušvelninti konfliktą.
Ginčas dėl Lenkijos Konstitucinio teismo tęsiasi jau nuo 2015 metų.
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