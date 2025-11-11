 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje švenčiama Nepriklausomybės diena

2025-11-11 15:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 15:25

Lapkričio 11 d. Lenkijoje minima Nepriklausomybės diena, ta proga Varšuvoje ir kituose šalies regionuose vyksta daug iškilmingų renginių.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lapkričio 11 d. Lenkijoje minima Nepriklausomybės diena, ta proga Varšuvoje ir kituose šalies regionuose vyksta daug iškilmingų renginių.

0

107-ųjų Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo metinių šventėje dalyvauja aukščiausi šalies pareigūnai.

Prezidentas Karolis Nawrockis, padėjęs gėlių prie paminklų žymiems lenkams, atkūrusiems Lenkijos nepriklausomybę, tarp jų – Józefui Piłsudskiui, Ignacui Paderewskiui, Romanui Dmowskiui ir Ignacui Daszyńskiui, dalyvavo iškilmingose mišiose ir įteikė valstybinius apdovanojimus. Šventinių renginių programoje taip pat numatyta iškilminga sargybos pasikeitimo ceremonija prie Nežinomo kareivio kapo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dalyvauja Gdanske vykstančiose iškilmėse. Šventės išvakarėse D. Tuskas rašė, kad šiandien Lenkija yra demokratinė ir įstatymus gerbianti šalis, turinti stiprią ekonomiką ir kariuomenę, įsitvirtinusi Europoje bei Vakarų civilizacijoje ir „solidari su Ukraina kovoje prieš Rusijos agresiją“.

Varšuvoje Nepriklausomybės dienos proga rengiami keli masiniai mitingai. Didžiausiame – Nepriklausomybės marše – tradiciškai dalyvauja dešiniojo sparno konservatyvios jėgos ir organizacijos. Apie savo dalyvavimą jame yra paskelbę prezidentas K. Nawrockis ir didžiausios opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) lyderis Jaroslawas Kaczyńskis.

Kaip pranešama, Varšuvoje antradienį nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro draudžiama skraidinti  dronus.

