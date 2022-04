Legenda tapęs „Kyjivo vaiduoklis“ žuvo: jau aišku, kas buvo šis didvyris

Nors apie „Kyjivo vaiduoklį“ buvo žinoma nedaug, visgi dabar paaiškėjo, kad tai 29 metų majoras Stepanas Tarabalka, kuris, kovodamas už savo šalį, turėjo palikti 8-erių metukų sūnų Jariką bei savo žmoną Oleniją.

Remiantis vietos pranešimais, S. Tarabalkai kovojant su didelėmis priešo pajėgomis, jo naikintuvą MiG-29 kovo 13 d. numušė rusai, o pačiam „Kyjivo vaiduokliui“ išsigelbėti nepavyko.

Informaciją apie „Kyjivo vaiduoklio“ tapatybę ir mirtį „The Times“ žurnalistams patvirtino Ukrainos šaltiniai.

Priduriama, kad piloto šalmas ir akiniai netrukus bus parduoti aukcione Londone, tačiau kol kas detalesnės informacijos nebuvo pateikta.

„Kyjivo vaiduoklis“ išgarsėjo po to, kai Ukrainos vyriausybė socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame buvo tvirtinima, kad legenda tapęs pilotas, Rusijai pradėjus invaziją, pačią pirmąją karo dieną numušė 6 Rusijos lėktuvus.

„Žmonės jį vadina „Kyjivo vaiduokliu. Teisingai – šis Ukrainos oro pajėgų asas dominuoja mūsų sostinės ir šalies padangėje ir jau sugebėjo tapti tikru košmaru įsiveržusiems Rusijos pilotams“, – buvo rašoma pranešime.

„The Times“ rašo, kad S. Tarabalka yra kilęs iš darbininkų šeimos, gimė nedideliame Korolivkos kaime, Vakarų Ukrainoje, mokėsi Charkivo nacionaliniame karinių oro pajėgų universitete.

S. Tarabalka po mirties buvo apdovanotas aukščiausiu Ukrainos medaliu už drąsą kovoje – įteiktas Auksinės žvaigždės ordinas ir buvo pripažintas Ukrainos didvyriu.

Po „Kyjivo vaiduoklio“ mirties piloto motina Natalija pasakojo, kaip vaikystėje S. Tarabalka stebėdavo MiG lėktuvus, kurie skraidė virš jo namų, ir būtent tada suprato, kad už viską labiau nori būti naikintuvo pilotu.

„Jis visada stebėdavo desantininkus oro pratybų metu, bėgdavo jų kryptimi, kad pamatytų, kur jie nusileido. Nuo ankstyvos vaikystės jis visada svajojo apie dangų, skrydį aukščiau už debesis.

Baigęs karinių oro pajėgų universitetą, jis skrisdavo virš savo kaimo ir pakreipdavo savo MiG-29 sparnus tokiu būdu norėdamas pasisveikinti“, – pasakojo piloto motina.

On March 13, 2022, Major Stepan Tarabalka died heroically during an air battle with the dominant forces of the russian invaders.



Major Stepan Tarabalka was awarded the title of "Hero of Ukraine" (posthumously) for the protection of airspace, his bravery and commitment. pic.twitter.com/8ZI7Mtugvs