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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje demaskuota milžiniška nelegali cigarečių gamykla: įtariami 14 baltarusių

2026-10-21 12:12 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-21 12:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo didelio masto nelegalios cigarečių gamybos vietos aptikimo ir uždarymo Gruobinios apylinkėse netoli Liepojos, Latvijos mokesčių ir muitinės policija baigė tyrimą ir perdavė prokuratūrai baudžiamąją bylą, kurioje baudžiamojon atsakomybėn traukiami 14 Baltarusijos piliečių, pranešė policija naujienų agentūrai LETA.

Latvijos vėliava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Praėjus mažiau nei trims mėnesiams nuo didelio masto nelegalios cigarečių gamybos vietos aptikimo ir uždarymo Gruobinios apylinkėse netoli Liepojos, Latvijos mokesčių ir muitinės policija baigė tyrimą ir perdavė prokuratūrai baudžiamąją bylą, kurioje baudžiamojon atsakomybėn traukiami 14 Baltarusijos piliečių, pranešė policija naujienų agentūrai LETA.

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Policija pabrėžė, kad didelė nelegali cigarečių gamykla Gruobinios apylinkėse buvo aptikta ir demaskuota šių metų liepos pradžioje po itin sudėtingų operatyvinių priemonių, nepaisant organizuoto nusikalstamumo grupuotės tikslingų kontržvalgybinių veiksmų ir pastangų išsaugoti veiklos slaptumą.

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Demaskavo nelegalią gamyklą

Nelegali gamykla aptikimo metu veikė, joje buvo įrengtos dvi cigarečių gamybos mašinos, dvi cigarečių pakavimo linijos ir dvi cigarečių blokų pakavimo mašinos.

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Taip pat buvo tabako lapų smulkinimo ir džiovinimo įrenginys, kuriuo buvo ruošiamas cigaretėms gaminti reikalingas tabakas. Pirminiais skaičiavimais, dirbant viena pamaina gamykloje buvo galima pagaminti apie 1,5 mln. cigarečių per dieną. Dėl nusikalstamos veikos valstybei padaryta 5 683 897 eurų žala.

Rugsėjo 30 d. Kuršo apygardos prokuratūrai buvo perduota baudžiamoji byla dėl bendrininkų grupės dideliu mastu vykdytos neteisėtos tabako gaminių gamybos, laikymo, gabenimo ir pardavimo.

Tyrimo interesais daugiau informacijos šiuo metu neteikiama.

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