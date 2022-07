Latvija kerta Rusijai atgal: ragina ES paskelbti ją terorizmo rėmėja

Edgaras Rinkēvičs tviteryje taip pat pareiškė, kad smerkia „žiaurų Rusijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytą Ukrainos karo belaisvių nužudymą Olenivkoje ir tebesitęsiančius Rusijos kariuomenės žiaurumus prieš Ukrainą“.

Jis paragino ES uždrausti turistines vizas rusams.

Rinkēvičs komentavo po to, kai per išpuolį prieš kalėjimą Olenivkoje, Rusijos okupuotame Donecke, žuvo mažiausiai 50 karo belaisvių, dėl kurių kaltę Rusija bandė suversti Ukrainai.

Rinkēvičs savo „Twitter“ rašė:

I condemn brutal murder of Ukrainian POWs by Russian Armed Forces in #Olenivka and ongoing atrocities committed by the Russian military against #Ukraine. #EU must consider #Russia as state sponsor of terrorism, I reiterate proposal to impose EU tourist visa ban for 🇷🇺 citizens