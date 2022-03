Kyjive liepsnoja apšaudytas daugiabutis

Pastatas apšaudytas apie 5 val. ryto, praneša Ukrainos valstybinė pagalbos tarnyba. Ji taip pat dalinasi vaizdo medžiaga ir nuotraukomis iš įvykio vietos.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J