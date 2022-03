Kadyrovas siunčia grasinimą ukrainiečiams: pasiduokite, kitaip būsite pribaigti

Pranešime jis nurodė, kad vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Hostomelyje, netoli Kyjivo esančiame aerodrome, praneša AFP.

„Anądien buvome maždaug 20 km nuo jūsų, Kyjivo nacių, o dabar esame dar arčiau“, – rašė R. Kadyrovas, ragindamas Ukrainos pajėgas pasiduoti „kitaip būsite pribaigti“.

„Mes jums parodysime, kad Rusijos praktika moko kariauti geriau nei užsienio teorija ir karinių patarėjų rekomendacijos“, – pridūrė jis.

Kadyrov informs in his Telegram channel that the deputy of the State Duma Adam Delimkhanov is in #Ukraine pic.twitter.com/uFzS9fKX5e