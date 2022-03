Šimonytė vyksta į Varšuvą aptarti pagalbos Ukrainai

„Bus Liublino trikampio formatas, kuris seniai planuotas. Mes ketinome susitikti trise, trys premjerai – Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos“, – žurnalistams penktadienį sakė ministrė pirmininkė.

Pasak jos, Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis į susitikimą atvykti negalės, jis su Lietuvos ir Lenkijos kolegomis bendraus nuotoliniu būdu iš Kyjivo.

„Klausimai yra dabartiniai – kuo galime padėti Ukrainai, ką galime dar padaryti, kad Ukraina greičiau apgintų savo laisvę ir taiką“, – sakė I. Šimonytė.

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, per dvi savaites iš šalies išvyko per 2,5 mln. karo pabėgėlių. Daugiau kaip pusė jų pasitraukė per Lenkiją.