Kyjivas: per vieną mėnesį Rusija į Ukrainą paleido tūkstančius dronų, raketų ir bombų

Per derybas Džidoje Ukrainos pareigūnai sutiko su JAV pasiūlymu dėl 30 dienų paliaubų, jei Rusija laikysis sąlygų. Maskva atmetė šį susitarimą iškėlusi įvairių sąlygų.

„Nuo kovo 11 dienos iki balandžio 11 dienos Rusija paleido į Ukrainą beveik 70 įvairių tipų raketų, daugiau kaip 2,2 tūkst. dronų „Shahed“ ir daugiau kaip 6 tūkst. valdomų aviacinių bombų“, – sakė A. Sybiha socialiniame tinkle „X“.

„Tai buvo Rusijos atsakas į taikos pasiūlymus. Tai būdinga Rusijai: melas, manipuliavimas ir tolesnis teroras“, – nurodė jis.

Pastarosiomis savaitėmis Rusija toliau rengė mirtinas raketų ir dronų atakas prieš Ukrainą.

Prieš savaitę per Rusijos balistinės raketos smūgį Ukrainos centriniame mieste Kryvyj Rihe žuvo 20 žmonių, tarp jų devyni vaikai. Jauniausia auka buvo trejų metų berniukas. Raketa nukrito gyvenamojoje vietovėje netoli vaikų žaidimų aikštelės.

Nepaisant to, kad nepavyko sudaryti visiškų paliaubų, po kovo pabaigoje Saudo Arabijoje vykusių derybų JAV, Rusija ir Ukraina susitarė dėl ribotų paliaubų, apimančių smūgių prieš energetikos objektus ir operacijas Juodojoje jūroje draudimą.

Today marks exactly one month since Russia refused to accept a full interim ceasefire proposed by the United States.



Exactly one month ago, on March 11th in Jeddah, Ukraine agreed to such proposal. Unconditionally.



Russia refused to agree, instead putting forward conditions and…

REKLAMA