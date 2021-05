Kuria vakciną nuo gripo, kuri nuo ligos apsaugotų beveik 5 metus

Tiek „Pfizer-BioNTech“, tiek „Moderna“ vakcinose yra dalis viruso genetinio kodo, vadinamo „messenger RNR“ arba „mRNR“ ir reikalingo tam, kad kūnas atpažintų sukėlėją ir užpultų, jei žmogus užsikrėstų infekcija.

Žiniasklaidos įmonė „Nexstar“ pranešė, kad mokslininkai iš Šiaurės Karolinoje esančio Duke universiteto kartu su nacionaliniais sveikatos institutais pradėjo naujos gripo vakcinos su mRNR technologija kūrimą.

Be to, žmonės šia vakcina galės skiepytis kas ketverius ar penkerius metus, o ne kasmet.

„Mes iš tikrųjų ką tik baigėme mRNR vakcinos nuo gripo gamybą, kuri turėtų priversti organizmą kovoti su įvairiomis gripo atmainomis. Dėl to turėtume galėti pagaminti universalią vakciną nuo gripo“, – „Nexstar“ sakė dr. Bartonas Haynesas, Duke žmonių vakcinos instituto direktorius.

Norėdami pagaminti vakcinas nuo gripo, Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnai pasirinko atmainas Šiaurės pusrutulio vakcinai vasario mėnesį, o Pietų pusrutulio – rugsėjį ar spalį. Vakcina nuo gripo suleidžiama injekcijos būdu arba įpurškiama į nosį. Tiems, kurie pasirenka injekciją, gali rinktis iš dviejų variantų.

Pirmasis yra trivalentė vakcina, apsauganti nuo dviejų gripo viruso A atmainų – H1N1 ir H3N2 bei vienos gripo B viruso atmainos. Antrasis variantas – keturvalentė gripo vakcina, apsauganti nuo tų pačių atmainų, kaip ir trivalentė vakcina, ir papildomai nuo gripo viruso B.

Tiems, kurie turi alergiją kiaušiniams arba kurie nenori gauti injekcijos, yra sukurtas nosies purškalas, žinomas kaip „FluMist“. Jame yra gyvi, susilpnėję virusai, skirti išmokyti kūną atpažinti gripo atmainas ir apsisaugoti nuo jų, jei ateityje užsikrėstumėte. B. Haynesas teigė, kad su nauja vakcina nereikės spėlioti, kurios atmainos bus paplitusios sezono metu, nes ji galės nusitaikyti į visas atmainas.

„Štai ties kur mes ir dirbame. Mūsų tikslas yra sužinoti, kaip nusitaikyti į tas vietas, tuos regionus, kuriuose bus paplitę daug skirtingų gripo viruso atmainų“, – sakė B. Haynesas.

Žmonėms nereikėtų kasmet skiepytis nuo gripo, o vietoje to – kas ketverius ar penkerius metus. Be to, daugiau žmonių visame pasaulyje galėtų gauti naują vakciną, nes ji pagaminta ne iš kiaušinių, o tai leidžia paskiepyti ir alergiškus žmones.

„Jie patenka į kūno ląsteles, o paskui organizme pagaminti baltymai tampa vakcina, apsaugančia imuninį atsaką. Ir, žinoma, joje nėra kiaušinių, todėl niekam nepasireikš alerginė reakcija“, – teigė B. Haynesas.

Vakciną, kuriai šiuo metu atliekami klinikiniai tyrimai, gaminti yra brangu, nes trūksta reikalingų medžiagų dėl to, kad jos yra naudojamos COVID-19 vakcinų gamybai. B. Haynesas pasakojo, kad pasibaigus pandemijai nauji skiepai nuo gripo bus pigesni ir lengviau pagaminami nei tie, kurie šiandien yra naudojami dažniausiai.

Mitai ir faktai apie vakciną nuo gripo

Tai, kad vakcina nuo gripo gali sukelti gripą, yra mitas.

„Vakcinoje nuo gripo nėra gyvo viruso, todėl neįmanoma užsikrėsti gripu nuo vakcinos“, – sakė dr. Toshas iš Mayo klinikos.

„Seniau egzistavo vakcina, kurioje buvo gyvas virusas, tačiau jos nebėra. Net ir nuo tos vakcinos nebuvo įmanoma užsikrėsti gripu“, – pridūrė jis.

JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) pareigūnai tvirtina, kad nėra vėlu skiepytis nuo gripo, nepaisant įrodymų, kad šių metų vakcinos veiksmingumas yra tik 30 proc. kovojant su H3N2 atmaina. H3N2 viruso atmaina JAV iki šiol pasiglemžė tik 85 suaugusiųjų ir 20 vaikų gyvybes.

Sveikatos apsaugos pareigūnai teigia, kad vakcina dabar gali būti dar vertingesnė, nes ji yra efektyvesnė prieš dabar plintančias atmainas, įskaitant H1N1 atmainą ir įvairius gripo B virusus.

CDC duomenys rodo, kad dauguma amerikiečių nesiskiepija nuo gripo, ir vis daugiau tėvų atsisako skiepyti savo vaikus.