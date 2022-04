Kuleba po smūgių Odesoje: mums reikia sienos tarp civilizacijos ir barbarų

Šeštadienį pranešta apie girdimus smūgius Odesoje. Kiek vėliau naujienų agentūra „Unian“ pasidalino daugiau detalių apie girdimus sprogimus Odesoje.

Skelbiama, kad girdimi buvo keturi sprogimai, viena iš Rusijos paleistų raketų nuskrido į gyvenamųjų namų kompleksą. Pranešama, kad dėl raketų smūgių keletas mašinų apdegė, dalis butų buvo smarkiai suniokoti, visuose likusiuose sudužo langai.

Kiek vėliau sulaukėme pirmųjų kadrų iš raketų smūgius patyrusios Odesos. Patikslinta, kad viena iš keturių rusų paleistų raketų pataikė į gyvenamųjų namų kompleksą, kita – į neįvardintą infrastruktūrą. Pranešama, kad paleistos tolimojo nuotolio sparnuotosios raketos „Kalibr“.

Ukrainos vidaus reikalų ministras Antonas Geraščenko teigia, kad žinoma apie pirmąjį Odesoje žuvusį žmogų. Jis sudegė mašinoje.

Apie smūgius Odesoje tviteryje pasisakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Vienintelis Rusijos raketų smūgių Odesoje tikslas – teroras. Rusija turi būti priskirta kaip terorizmą remianti valstybė ir su ja turi būti atitinkamai elgiamasi. Jokio verslo, jokių kontaktų, jokių kultūrinių projektų. Mums reikia sienos tarp civilizacijos ir barbarų, kurie puola taikius miestus raketomis“, – rašė D. Kuleba.

