Kubilius įspėja – Europa turi būti pasirengusi akistatai su Rusija per 6-8 metus: „Jei nori taikos, ruoškis karui“

Tokia išvada pateikta strateginiame dokumente „Europa, kuri saugo: Europa, kuri pasisako už tikrą taiką, kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą“, kurį šiandien vienbalsiai priėmė Europos Parlamento (EP) Europos liaudies partija.

Jame cituojamas Lietuvos europarlamentas Andrius Kubilius, kuris dar šiais metais gali tapti pirmuoju ES gynybos komisaru.

„Jei nori taikos, ruoškis karui – kaip sako lotyniškas posakis. Didėjant pasauliniam nesaugumui, ES gebėjimas apsiginti tampa itin svarbus. Turime būti pasirengę kariniu požiūriu susitikti su Rusija per 6-8 metus. Tai nebus įmanoma be konkrečių veiksmų ir politinės valios.

ES, papildydama NATO ir kartu su savo valstybėmis narėmis, turi didinti gynybos produkciją, kaupti atsargas ir toliau padėti Ukrainai laimėti karą. Mūsų varžovai mus atidžiai stebi, kad pamatytų, ar mums pavyks, ar nepavyks“, – dokumente cituojamas A. Kubilius.

We must think big and invest in European defence. The age-old saying, “If you want peace, prepare for war”, is particularly relevant in current geopolitical realities.

With the adoption of a dedicated paper, @EPPGroup is leading this crucial debate.https://t.co/EAe9Jt3OS3