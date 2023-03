Krymo mokyklose vaikams prasidėjo kariniai mokymai

Apie tai paskelbė rusų žiniasklaida, o vaizdo įrašu iš vienos mokyklos socialiniuose tinkluose pasidalijo BBC žurnalistas Francis Scarr, rašo „Sky news“.

Skelbiama, kad mokyklose prasidėjo karinio rengimo pamokos.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo F. Scarr, matoma, kaip vaikai, apsirengę karinėmis uniformomis, tikrina ginklus ir jais atlieka įvairius judesius.

