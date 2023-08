Kruvinas Rusijos teroras Ukrainoje: įvykdė masinę raketų ataką, daug jų buvo numušta

Kaip rašo „The Guardian“, remdamasi Ukrianos oro pajėgų duomenimis, iš viso ukrainiečių pajėgos sugebėjo numušti 16 iš 28 rusų okupantų paleistų raketų.

Lucko meras Igoris Poliščukas platformoje „Telegram“ pranešė apie tris žuvusiuosius bei tris sužeistuosius ir pridūrė, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

„Tačiau, deja, vienoje iš regioninio centro pramonės įmonių įvyko smūgis, – teigė jis „Telegram“.

Praėjusių metų kovą per Rusijos smūgius Lucko kariniame oro uoste žuvo keturi Ukrainos kariai ir šeši buvo sužeisti.

Maždaug už 150 km į pietus nuo Lucko esančio Lvivo meras Andrijus Sadovas sakė, kad buvo numušta daug raketų, tačiau per smūgį nukentėjo gyvenamieji pastatai.

„Laimei, aukų nebuvo. Deja, padaryta daug žalos“, – teigė jis „Telegram“.

#Russian invaders launched a missile attack on #Lviv, according to local authorities. One of the rockets flew into the courtyard of a kindergarten.



There are no victims. pic.twitter.com/FzcD38480d