Kritika dėl Zelenskio aprangos: ukrainiečiai pademonstravo savo „kostiumus“

V. Zelenskis nuo pirmos masinės Rusijos invazijos į Ukrainą dienos vilkėjo karinio stiliaus drabužius. Dažnai vilkėdamas žalius marškinėlius arba juodą aprangą, jis solidarizuojasi su kariais fronte, kurių daugelis yra civiliai, priversti kostiumus ar kitus drabužius iškeisti į karines uniformas.

Per trejus metus jo stilius nesikeitė – nesvarbu, koks svarbus buvo susitikimas.

Penktadienį, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir V. Zelenskis spaudė vienas kitam ranką prie Baltųjų rūmų, D. Trumpas pakomentavo V. Zelenskio juodus marškinius ir kelnes, pažymėdamas, kad jis atrodo „pasipuošęs“.

Tuomet Ovaliajame kabinete, „Real America’s Voice” korespondentas Brianas Glennas, paklausė V. Zelenskio apie jo aprangą.

„Kodėl nedėvite kostiumo?“ – sušuko jis. „Esate aukščiausio lygio šios šalies kanceliarijoje, o dėvėti kostiumą atsisakote“, – tęsė jis ir pridūrė: „Ar turite kostiumą?“

V. Zelenskis pajuokavo, kad turi – gal net gražesnį už tą, kurį vilkėjo B. Glennas. Jis taip pat pasakė, kad „dėvės kostiumą, kai baigsis šis karas“.

Maža to, daugelis D. Trumpo šalininkų, kurie tvirtino, kad V. Zelenskis pradėjo ginčą Baltuosiuose rūmuose, prikibo prie V. Zelenskio aprangos kaip prie įrodymo, kad jis įžeidė pašnekovus.

Tačiau V. Zelenskio aprangos kritika buvo vertinama kaip didžiulis įžeidimas Ukrainai ir tam, ką šalis išgyvena pastaruosius trejus metus.

Sekmadienį Ukrainos Užsienio Reikalų ministerija socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė seriją nuotraukų su užrašu: „Ukrainiečiai turi savo kostiumus.“

„Šimtai tūkstančių ukrainiečių iškeitė elegantišką biuro aprangą į karines uniformas, kad apsaugotų savo namus ir šeimas“, – teigiama įraše.

Melanija Podoliak, kurios partneris, pilotas Andrijus Pilščikovas, šaukiniu „Juice“, žuvo 2023 m., laukdamas, kol Jungtinės Valstijos atsiųs naikintuvus F-16, paskelbė nuotrauką, kurioje moteris laiko ženklą su užrašu: „Ar Rusija nustos žudyti ukrainiečius, jei visi dėvėsime kostiumus?“

Tuo tarpu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veteranas, amerikietis Johnas Jacksonas, patalpino savo nuotrauką „X“ ir teigė: „Štai mano kostiumas, tikiuosi, kad J. D. Vance‘ui, Brianui Glennui ir likusioms MAGA avims jis patinka.“

Here’s my suit, I hope JD Vance, Brian Glenn, and the rest of the MAGA sheep like it: pic.twitter.com/nG5A3cw3ug