Kremlius neigia kaltinimus dėl galimo karinio įsiveržimo į Ukrainą

Paprašytas pakomentuoti Vakarų ir Ukrainos žiniasklaidos pranešimus, kad Rusija rengia karinį įsiveržimą į Ukrainos teritoriją, D. Peskovas atsakė: „Matome, kad vyksta tikslinė informacinė kampanija.“

Pasak jo, tam pasitelkiamos informacinės agentūros ir kai kurie JAV laikraščiai.

„Įtampos didinimas – tai bandymas pavaizduoti RF kaip šalį, keliančią grėsmę sureguliavimo procesui. Be to, žinoma, negalima atmesti galimybės, kad tai kamufliažas, siekiant pridengti agresyvias užmačias, galbūt esančias Kijeve... Turima galvoje agresyvūs [ketinimai]... jėgos metodais išspręsti [Ukrainos] pietryčių problemą“, – tvirtino Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas.

„Kijevas ir pats kaupia jėgas, Kijevui padedama kaupti jėgas, Kijevui tiekiama nemažai ginkluotės, įskaitant šiuolaikinę ir aukštųjų technologijų [ginkluotę]. Visa tai, žinoma, stebime su dideliu nerimu“, – pabrėžė D. Peskovas.

Jo teigimu, ginklų tiekimas Kijevui neramina Maskvą, esą matančią, kad Ukrainoje „ekstremistiškai nusiteikę politikai daro reikšmingą poveikį“.

Pavasarį Rusija prie Ukrainos sienos ir aneksuotame Kryme surengė plataus masto pratybas, sukėlusias susirūpinimą dėl galimo įsiveržimo.

Kijevas praeitą savaitę pareiškė siekiantis gauti daugiau karinės pagalbos iš Vakarų valstybių.

Pastaruoju metu socialiniuose tinkuose skelbiamuose vaizdo įrašuose matyti, kaip Rusija perkelia karius, tankus ir raketas Ukrainos sienos link.

„Pastarosiomis savaitėmis Rusijos agresyvumas – tiek diplomatinis, tiek karinis – gerokai padidėjo“, – per spaudos konferenciją teigė ukrainiečių užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Pasak ministro, po jo vizitų Vašingtone ir Briuselyje „rengiamas išsamus Rusijos sulaikymo priemonių paketas“.

Jis pridūrė, kad Kijevas derasi su Vakarais dėl „papildomos gynybinės ginkluotės tiekimo mūsų kariuomenei“.

D. Peskovas savo ruožtu pirmadienį teigė, kad Rusijos pajėgų perdislokavimas Rusijos teritorijoje niekam nekelia grėsmės.

„Galiu tik pasakyti, kad šiuo atveju bet koks RF karių judėjimas mūsų teritorijoje – kalbama būtent apie rusų teritoriją – niekam nekelia jokios grėsmės ir niekam neturi kelti nerimo“, – sakė jis.

D. Peskovo buvo paklausta, ar Rusija mato pajėgų telkimą Ukrainoje.

„Detales paliksiu kariškiams. Aš kalbu apie bendrą foną. Be abejo, provokacijų reikšmingai daugėja. Be to, šios provokacijos vykdomos taikant tą pačią NATO šalių Ukrainai tiekiamą ginkluotę. Visa tai vyksta pažeidžiant galiojančius Minsko susitarimus“, – atsakė Kremliaus atstovas.