Mažiausiai devyniose Europos šalyse maisto prekių parduotuvių šaldytuvuose smarkiai pakilus temperatūrai, mažmenininkai buvo priversti išmesti šimtų milijonų eurų vertės maisto produktų. Europos Sąjunga (ES) įspėjo apie tyčinį bandymą sutrikdyti maisto tiekimą žemyne.
Kremlius žeria savo
Maskvos karui prieš Ukrainą tęsiantis jau beveik penkerius metus, Europos šalys pastaraisiais mėnesiais ne kartą įspėjo apie suintensyvėjusią Rusijos sabotažo veiklą.
„Šie pareiškimai yra absurdiški ir, kaip visada, jie nėra pagrįsti jokiais argumentais ar įrodymais“, – teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį citavo Rusijos valstybinė žiniasklaida.
„Šie nepagrįsti kaltinimai mūsų šaliai, siejantys ją su viskuo, na, deja, tai tampa savotiška nuolatine tendencija Europos šalyse. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai visiškai absurdiškas kaltinimas“, – pridūrė jis.
Apie šaldymo sistemų sutrikimus šią savaitę pranešė prekybos centrai Belgijoje, Estijoje, Suomijoje, Airijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Švedijoje. Praėjusį mėnesį didelį išpuolį patyrė Prancūzija.
Vakarų šalys kaltina Rusiją nuolatiniais kibernetiniais išpuoliais – ši tendencija sustiprėjo nuo tada, kai Maskva 2022 metais pradėjo visapusišką puolimą prieš Ukrainą. Tuo metu Rusija nuosekliai neigia šiuos kaltinimus.
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