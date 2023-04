Kremliaus patriarchas paragino pasiturinčius rusus „atiduoti pinigus valstybei“

Maskvos patriarchas Kirilas savo pamaldų Komunarkoje, Kristaus Atsimainymo bažnyčioje paragino visus pasiturinčius žmones prisiminti, kad „turtai yra didžiulė atsakomybė“ ir jeigu tik naudojami „geram tikslui“, tai gali reikšti „išsigelbėjimą“. Jis taip pat pažymėjo, kad tautos gerbūvis, saugumas, nepriklausomybė ir laisvė gali būti įgyjama tik „visiems praturtėjant“, rašoma „The Moscow Times“.

Patriarchas pasiūlė turtingus rusus padėti valstybei ir aukoti savo lėšas labdarai, o tuo pačiu pasitarnauti ir kitiems. „Kiekvienas pasiturintis žmogus turi prisiminti, kad jis sulauks teigiamo Dievo įvertinimo tik tuomet, kai jo galimybės ir turtai padės kitiems žmonėms“, – aiškino V. Gundiajevas.

Rusijos žiniasklaidos tyrimų duomenimis, 1946-aisiais gimęs V. Gundiajevas dar 18-os buvo užverbuotas KGB kontroliuojamo kunigo. „Michailov“ slapyvardį turėjęs būsimas patriarchas Kirilas kunigu tapo vos 23-ejų, vyskupu – 29-erių. Ukrainos katalikiškojo universiteto dėstytojas Aleksandras Soldatovas „Liga“ pasakojo, kad tuo metu (1960-1980 m.) be aktyvaus KGB dalyvavimo tokia karjera buvo neįmanoma. Ypač turint omenyje tai, kad S. Gundiajevas nuolat gyveno JAV, Bulgarijoje, tuometinėje Jugoslavijoje, Graikijoje ir Rumunijoje. Sulaukęs vos 20-ies jis atstovavo Rusijos stačiatikių bažnyčią Pasaulinėje bažnyčių taryboje Ženevoje.

Rusijos stačiatikių bažnyčia yra viena slapčiausių organizacijų Rusijoje – apie tikrąjį jų turimą lėšų kiekį galima tiks spėlioti, nes jokie duomenys niekada nebuvo viešinami.

Vienas iš išsamiausių žurnalistų tyrimų – televizijos RBK dar 2016-asiais atliktas informacijos apie bažnyčios tinklą informacija. Manoma, kad vien iš Maskvos cerkvių tinklo patriarchas į savo „iždą“ surenka apie 12 mln. eurų per metus. Maža to, bažnyčia kasmet iš Rusijos biudžeto gauna dešimtis milijonų eurų biudžetinių lėšų. Nepaisant to, didžiąją bažnyčios lėšų dalį, manoma, sudaro pusiau legali komercinė veikla, už kurią nėra mokami mokesčiai.

Apie paties patriarcho Kirilo, kuris pasiturintiems rusams siūlo „dalintis“, pasakiškus turtus taip pat sklando legendos.

Dar 2012-aisiais ant jo rankos vienoje iš nuotraukų buvo pastebėtas prabangus „Breguet“ laikrodis, kurio vertė – apie 30 tūkst. dolerių. 2020-aisiais ant jo rankos pastebėti jau kitas prabangus laikrodis „Ulysse Nardin“ su aligatoriaus odos apyranke ir baltais briliantais padengtu korpusu. Vertė – apie 16 tūkst. dolerių.

Rusijos žurnalistai taip pat išsiaiškino, kad pačiam V. Gundiajevui ir dviem jo pusseserėms priklauso 7 butai Maskvoje ir Sankt Peterburge.

Rusijos biudžete vien per pirmus du šių metų mėnesius susiformavo milžiniška 32 mlrd. eurų skylė. Dėl karo Ukrainoje Rusijos valdžia patiria milžiniškų išlaidų, todėl jau kreipėsi į šalies verslo atstovus su prašymu sumokėti „vienkartinę įmoką į biudžetą“.