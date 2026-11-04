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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kraupi tragedija: meška mirtinai sudraskė motiną ir dukrą

2026-11-04 23:02 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-04 23:02
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Vakarų Kanadoje netoli turistinio tako rastos negyvos motina ir dukra. Įtariama, kad jas užpuolė meška, antradienį vėlai vakare pranešė pareigūnai.

Meška (nuotr. 123rf.com)

Vakarų Kanadoje netoli turistinio tako rastos negyvos motina ir dukra. Įtariama, kad jas užpuolė meška, antradienį vėlai vakare pranešė pareigūnai.

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Žiniasklaidos duomenimis, motina ir dukra išėjo pasivaikščioti netoli savo namų prie Bela Kulos miestelio Britų Kolumbijos provincijoje.

Sekmadienį artimieji pranešė, kad jos dingo.

Provincijos gamtos apsaugos tarnyba įtaria, kad motiną ir dukrą užpuolė rudasis lokys grizlis. Pirmoji žuvusioji rasta pirmadienį, antroji – kitą dieną.

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Neaišku, ar moteris užpuolė vienas lokys

„Kol kas neaišku, ar jas užpuolė daugiau nei vienas lokys“, – pranešė Britų Kolumbijos gamtos apsaugos tarnyba ir pridūrė, kad nustačius užpuolime dalyvavusius lokius jie bus nušauti.

Pernai lapkritį toje pačioje vietovėje lokys užpuolė moksleivių grupę. Buvo sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikų. Kai kurie nukentėjo sunkiai.

Šiuo metų laiku grizliai gali būti agresyvūs, nes prieš žiemos miegą kaupia riebalų atsargas.

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