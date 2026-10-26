„Ilgoji pertrauka“: pagarbos Masiuliui trūkumas, „Ryto“ skambutis „Real“ ir antra Lietuvos komanda

Viešoje dalyje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę Eurolygoje, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačus, lietuvių varžovas tarptautiniame fronte ir Pauliaus Motiejūno įsigytą Badalonos „Joventut“ klubą.
Rėmėjų dalyje atsakinėta į klausimus: Edvino Justos darbo metodai, skandalas Graikijoje ir šešėliai Lietuvoje, „Žalgirio“ skautingo spragos, futbolo žiniasklaidos lygis prieš krepšinio, LKL trenerių reitingas, rinktinės sudėtis „langui“, karščiausios trenerių kėdės ir daug kitų temų.
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00:00 – kam blogesnis rytas
02:30 – „Žalgirio“ pergalė ir K.Evanso sugrįžimas
25:50 – antra Lietuvos komanda
33:05 – nulis sąskaitoje ir D.Bičkauskio atvykimas
38:09 – „Ryto“ traumos ir skambutis „Real“
50:10 – „Neptūno“ puolimo banga
59:47 – „Joventut“ P.Motiejūno rankose
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:04:59 – ar E.Šeškus žais LKL
1:07:31 – E.Justos situacija ir darbo metodai
1:15:09 – skandalas Graikijoje ir ar kažkas vyksta Lietuvoje
1:24:19 – ar R.Jokubaitis nori į „Žalgirį“
1:25:40 – ar išaugęs biudžetas padarė meškos paslaugą „Žalgiriui“
1:28:13 – kodėl žurnalistai nepaklausė Šaro
1:29:22 – M.Lewisas „Žalgiriui“
1:30:14 – kodėl lietuviai prastai perduoda kamuolį
1:32:12 – futbolo žiniasklaidos lygis lenkia krepšinio?
1:36:55 – rubrika „in ar out“
1:38:48 – Marijampolės arena ir išaugęs trikdančių pražangų skaičius
1:40:22 – ar N.Čanakas nėra pervertintas treneris
1:43:01 – kodėl „Neptūnas“ pasikvietė B.Mirkovičių
1:46:23 – ar „Žalgiriui“ nereikėtų pasikviesti M.Pocių
1:47:10 – rinktinės sudėtis „langui“
1:49:25 – LKL trenerių reitingas
1:52:26 – kiek medalių būtų su Ž.Ilgausku rinktinėje
1:55:14 – ar M.Buzelis taps NBA žvaigžde
1:56:45 – ar negalvojame dirbti sau
1:58:53 – „Žalgirio“ ir „Ryto“ dvikovos per mokamą kanalą
2:00:55 – karščiausios LKL trenerių kėdės
2:02:06 – „Žalgiris“ paleis strategą
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