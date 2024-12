Kraštutinis dešinysis kandidatas į Rumunijos prezidentus pergalės atveju žada nutraukti paramą Ukrainai

Kraštutinis dešinysis Rumunijos kandidatas į prezidento postą Calinas Georgescu pareiškė pergalės rinkimuose atveju nutrauksiąs paramą Ukrainai. Be to, jis sustabdys šiuo metu per jo šalį vykstantį ukrainietiškų grūdų eksportą, sakė C. Georgescu trečiadienį paskelbtame interviu agentūrai „Reuters“. Jis taip pat nematąs prievolės laikytis NATO tikslo – investuoti į gynybą mažiausiai 2 proc. bendrojo vidaus produkto.