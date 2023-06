Kosminiai ukrainiečių nuostoliai fronte? Rusų karininkas paaiškino, iš kur atsiranda nerealūs skaičiai

D. Mišovas interviu BBC papasakojo, kad daugelis rusų karių nesupranta, kas vyksta ir kam išvis reikalingas šis karas. Tačiau kažkokio sąmoningo sabotažo taip pat tikėtis neverta. Jo teigimu, karo sąlygomis dažniau pasitaiko naujų korupcinių schemų kūrimas, siekiant apgauti karinę vadovybę ir užsidirbti daugiau pinigų.

Pavyzdžiui, praėjusių metų lapkritį Rusijos gynybos ministerija pažadėjo mokėti po 300 tūkst. rublių (apie 3,4 tūkst. eurų) už kiekvieną sunaikintą ukrainiečių lėktuvą, 200 tūkst. (2,2 tūkst. eurų) – už sraigtasparnį, 100 tūkst. (1,1 tūkst. eurų) – už tanką ir 50 tūkst. (570 eurų) – už lengvąją šarvuotą techniką.

„Tarkime, yra pataikymas į tanką. Ir į jį šaudo keli sraigtasparniai po kelis sykius, o pabūklo nukreipėjas už nedidelę sumą kiekvieną sykį patvirtina, kad buvo sunaikintas naujas technikos vienetas. Ir visi gauna išmokas už vieną tanką, – papasakojo Rusijos kariuomenėje paplitusią schemą D. Mišovas. – Visi išmokomis nepatenkinti, visi bando padaryti taip, lyg jie dalyvautų karo veiksmuose, net jeigu nedalyvauja. Tarkim, jie yra Rusijoje, tačiau bando padaryti taip, kad pagal dokumentus atrodytų lyg jie kur nors Melitopolyje ar dar kur“.

Jis taip pat patvirtino, kad rusų generolo Igorio Konašenkovo kasdienėmis fronto ataskaitomis, kuriose skelbiamos Ukrainos kariuomenės netektys, niekas pačioje Rusijos kariuomenėje netiki.

„Niekas tuo netiki. Jie juk žino, kas vyksta iš tiesų. Tai paprasti civiliai supratimo neturi, kas ten darosi. Tačiau tiesioginiai dalyviai, aišku, tuo netiki, nes tai neteisybė. Aš manau, kad statistiką iškreipia būtent tai, kad techniką po kelis kartus naikina dėl išmokų. Ir žemiau stovintiems vadams atsiskaito, kad tariamai pas mus viskas gerai, mes ten tiek ir tiek sunaikinom atramos punktų, tiek technikos, sunaikinome tiek dalinių. O Konašenkovas visa tai, tikėtina, surenka. Tai, ką jau pasakojau – kaip vieną tanką kelis kartus sunaikina“, – pasakojo buvęs rusų karinių oro pajėgų leitenantas.

Anot rusų karininko, šalies ginkluotosiose pajėgos klesti korupcija ir prisiminė, kad studijų Syzransko aukštojoje karinėje aviacijos mokykloje metu jo vadovas rinko iš dėstytojų pinigus, kad galėtų padengti savo 2 mln. rublių įsiskolinimą bankui: „Jis visus tiesiog privertė įsakęs susimesti“.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu prieš kelias dienas pareiškė, kad Ukrainos kariuomenė kontrpuolimo metu tariamai neteko 3,7 tūkst. karių vos per tris paras, kuomet Rusija per tą patį laikotarpį – vos 71. D. Mišovo nupasakota pasipelnymo schema Rusijos kariuomenėje galėtų paaiškinti, kodėl per visą plataus masto puolimo Ukrainoje laikotarpį Rusijos kariuomenė pateikia nerealius ukrainiečių netekčių skaičius. Pavyzdžiui, ukrainiečių žiniasklaida jau paskaičiavo, kad Rusijos kariuomenė paskelbė sunaikinusi daugiau HIMARS raketų paleidimo sistemų negu ukrainiečiai yra kada nors turėję.